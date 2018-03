Murallas y muros en la historia del mundo

Lee también

Los muros y murallas en la historia del mundo son para contrarrestar invasiones violentas y guerras ante las naciones vecinas, este es el propósito del hombre ante las amenazas de su país y la magnitud de su obra por cada de ellas.México y EUA no son repúblicas en conflicto social o de guerra declarada, el pecado por parte de México y el resto de los países incluyendo en forma directa a América es ver esa tierra prometida ante el resto del mundo, todos los presidentes de EUA son de descendencia inmigrante, no habido presidentes con ningún rastro de xenofobia, lo extraño es cómo un hombre como Donald Trump es bien conocido con todas estas tendencias incluyendo ser bipolar, cómo se puede confiar en él.Yo espero ver cómo se va a arreglar cuando haya esas grandes inundaciones, esos grandes tornados, incendios de grandes magnitudes en los bosques de espesa vegetación, sacar esa producción industrial externa y interna. Cree, señor Trump, que este problema se lo van resolver los trabajadores los cuales dice usted que les pertenece Norteamérica, los americanos del Centro Y Suramérica los cuales se han dedicado en sacar adelante a esa nación.Mal paga el diablo a quien bien le sirve, los salvadoreños como mano de obra calificada todos han dejado sudor y juventud dentro de los campos agrícolas, los han mandado a los campos de batalla como Camboya, Vietnam, etcétera. Es lamentable decir que mientras estos salvadoreños están ofrendado sus vidas, sus familias están dentro del programa de cacería humana y los que alcanzan salir vivos los torturan para que escarmienten para que no regresen, los fichan y los deportan ya que su regreso es parte de incrementar la pobreza.