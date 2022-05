NEGAHOLICS: consejos para gestionar gente negativa

¿Se puede controlar los pensamientos negativos? Los especialistas se refieren a los "negadictos" como aquellas personas que padecen adicción a ver de la realidad solo aquello que es negativo.

La Dra. Marian Rojas alerta que las compañías tóxicas o negativas pueden llevarnos a tener síntomas de ansiedad, lo que eventualmente llevaría a desarrollar depresión, sentimientos de culpa, de dependencia y efectos negativos en la autoestima. La experta sugiere cinco claves para gestionar a una persona tóxica. 1- Sea discreto con ella. En cualquier momento pueden usar la información que tienen para hacer daño. Los tóxicos no se alegran por los éxitos ni apoyan a los demás en sus dificultades. 2- Ignore la opinión de la gente tóxica. Así será libre de hablar y al elegir actuar. Hay que aprender a ponerse un impermeable psicológico, adonde se "resbalen sus miradas, comentarios o críticas". 3- Intente olvidarse de la gente tóxica. Aleje, poco a poco o de manera directa. Despídase si es necesario y si no, huya. 4- Aprenda a convivir con las personas tóxicas. Cuando es parte de la familia o trabajo, tratar de llevar la fiesta en paz. Analice si se trata de "un tóxico universal" (todos opinan que es tóxico y perjudicial) o si se trata de un "tóxico individual" (que sobre todo le afecta a usted). Reflexione porque este individuo es así, ya que, al comprender su biografía, sus traumas o problemas, se puede compadecerle y dejar de sufrir. La Dra. Rojas Estape tiene un lema que ayuda en estos casos: "Comprender es aliviar". Luego se puede llegar a una actitud audaz: perdonarlas. 5- Tener cerca "personas vitamina". "Estas personas producen bienestar mental y físico. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. La siquiatra recomienda tener a mano personas buenas, con intenciones sanas que fomenten y enriquecen el equilibrio interior. Las "personas vitaminas" llegan a la vida personal para hacernos mejores personas y alegrarse de nuestros aún más que nosotros mismos. (Fuente: https://marianrojas.com/2016/02/10/5-claves-para-protegernos-de-las-personas-toxicas-que-nos-dificultan-el-dia-a-dia/

Talvez esta información permita entender y tolerar mejor a las personas cuya sola presencia generan malestar al dar sus opiniones o al expresarse en los medios de comunicación y redes sociales. Si son celebridades o personajes públicos, se pueden evitar, pero si son parte del entorno familiar o laboral, lo mejor es encargarse con estrategia inteligentes a quienes son tóxicos o negativos.

Por esta razón comparto lo que tanto el Dr. Daniel Amen explica en su libro "Cambia tu cerebro, cambia tu vida", y la Dra. Rojas en su libro "Persona Vitamina" aconsejan para manejar mejor a la gente negativa:

1- Ser consciente de que los pensamientos negativos son reales y existen. Por mucho que no se escuchen o palpen, tienen fuerza y capacidad de alterar.

2- Observar el impacto corporal que tiene cada pensamiento negativo. Es interesante tomar conciencia de cómo influyen en el organismo un pensamiento tóxico o dañino (taquicardias, sudoración, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, contracturas musculares…).

3- Saber y aceptar que esos pensamientos no siempre dicen la verdad. En ocasiones pueden ser correctos, pero en muchos otros casos, mienten y nos engañan.

4- Escribir el torbellino de pensamientos en un papel y refutarlos. Por ejemplo, "mi cuñada me odia". Posteriormente replicar este pensamiento, "hoy tiene un mal día, en general no es tan dura conmigo". Puede resultar un autoengaño, pero a la larga realizar este simple ejercicio tiene consecuencias saludables para la mente y para el cuerpo.

5- No adivinar el futuro en negativo, no adelantarse a los acontecimientos, "esta semana seguro que mi jefe tiene un mal día y la toma conmigo". Esta es la puerta de entrada a la ansiedad: vivir angustiado o preocupado por el futuro. No olvidemos que el 90 % de las cosas que nos inquietan nunca suceden, pero nuestro organismo y nuestra mente los viven y sufren como reales. El cuerpo no distingue realidad de ficción. Un componente fundamental de la felicidad consiste en enfocarse con ilusión y pasión hacia el futuro.

6- No suponer o leer la mente de los demás, "estoy seguro de que piensa esto de mí…". Por el momento no contamos con poderes mágicos que nos permitan adivinar las opiniones o pensamientos de otros.

7- No traducir cada pensamiento en palabra. No olvidemos que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Dejar una pausa antes de expresar cada opinión, crítica o juicio que cruce la mente.

8- No actuar ni responder si tenemos pensamientos automáticos negativos. Esperar, dar una oportunidad. Esos tiempos de reflexión, breves pero necesarios, ayudan a no crear mal ambiente. Esto conlleva un cambio potente: ser capaces de cambiar el lenguaje, sustituyendo por ejemplo "problema" por "desafío"; "error" por "segunda oportunidad". Hay que emplear palabras que llamen al optimismo como son "alegría, paz, esperanza, confianza, pasión, ilusión…".

9- Rodearse de personas vitamina, que son capaces de alegrar el corazón en segundos. Contagiarse de su entusiasmo.

10- Buscar lo positivo de cada situación. Cualquier circunstancia puede verse en clave de problema o en clave de solución. (http://marianrojas.com/2016/09/06/negaholics-vivir-anclado-la-negatividad/).