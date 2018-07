NI, el CD, el FMLN y GANA EN ESTA SEMANA DE CAMPAÑA

“NI y su líder cometieron acciones criticadas: la amenaza al magistrado González, otras posiblemente delictivas, las amenazas de muerte al TSE y al país (‘si no nos inscriben, no habrá elecciones’). El CD puede hacer el ridículo. GANA se ofrece de vehículo. El FMLN irresponsablemente provoca confrontación y violencia alegando fantasmas”.

La campaña y el comportamiento del aún no candidato, la actuación de CD, las maniobras del FMLN y la aparición de GANA en la semana en campaña electoral causaron ruido y reacciones, así como material para reflexionar. Hoy, sobre el bloque populista y de izquierda; en la próxima hablaremos sobre la derecha y el centro, lo que valga para diferencias ideológicas como se plantean generalmente, aunque en el mundo actual esas diferencias significan cada vez cosas distintas, y en el caso de nuestro país es solo una definición que no siempre corresponde a sus acciones. Lo dejaremos así para análisis.

Lo más llamativo fueron las acciones del aún no candidato, paranoia de conspiración del mundo contra él, matonería propia y de seguidores al amenazar al magistrado Rodolfo González localizando su casa, amenazas de muerte a magistrados del TSE, según denunciaron a la Fiscalía, al pueblo y al Estado. “Si no nos inscriben, no habrá elecciones”. El líder de NI por las resoluciones pendientes de la sala y el TSE sobre NI y posible desinscripción del CD.

Todos los hechos a cual más grave. Los medios y las redes se llenaron del comentario “y eso es que ni siquiera es candidato, ¿qué sería si llega a presidente?”, resumiendo la infinidad de menciones.

Algunos de esos actos caen en lo delictivo, corresponde a la Fiscalía determinarlo, los magistrados del TSE presentaron su denuncia al respecto. Estas acciones dejan pálidos los ataques de la legión de troles que desata usualmente a quien dice algo que no les gusta. Seguramente me vendrán muchos esta semana.

Primer tema: la inscripción de NI como partido por el TSE. Presentaron los requisitos de ley fuera de tiempo y aunque a ritmo forzado para el TSE, es probable que salga el partido, no sabemos si la candidatura.

El volumen por supuesta conspiración para no inscribir al caudillo fue intenso, armó concentración, esperaban movilización gigantesca, llegaron menos de 1,000, según conteos aéreos de drones. Presentarse rodeado de guardaespaldas con armas de alto poder y francotiradores fue muy criticado. Los que sí son candidatos, Carlos y Hugo, se presentan sin guardaespaldas de manera sencilla. Alto contraste. ¿Los necesita o es parte del papel de víctima para inyectar paranoia?, se preguntan muchos.

La amenaza e intimidación por un seguidor al magistrado Rodolfo González, “localizar su casa” y llevarle ruido, porque la sala estudiaba la inconstitucionalidad de existencia del CD con quien Martel anunció que correría el líder de NI es indignante.

El capítulo CD, otro culebrón. Martel anuncia con volumen y prepotencia que NB firmaría con ellos. La posible cancelación del CD por el TSE tomó relevancia. Martel, criticado por fundadores del CD de talante democrático, desaprobándolo tácitamente, tanto por la personalidad dictatorial y las investigaciones de supuestos ilícitos del aspirante que aún no ha firmado. Que ridículo el de Martel si lo dejan plantado. Rubén Zamora probablemente salvando cara, increpa a NB preguntándole cuáles son sus ideas porque nadie las conoce.

Ahora aparece GANA haciendo lo que mejor hace: ofreciéndose de vehículo. La cuestionada reputación de GANA y su alegada afiliación de derecha, aunque ha sido aliado incondicional del FMLN, debieran afectar la credibilidad entre algunos seguidores, aunque parecen ciegos.

El FMLN montó manifestaciones de la UES, la primera con el rector como activista de disturbios; hubo violencia, qué pena. Quisiéramos un rector que se preocupe por educar, no por ser activista de calle. La segunda, abanderada por diputados de su bancada. Ambas contra la supuesta privatización del agua, algo que no existe, más evidente cuando ARENA presenta una reforma constitucional que lo asegura.

Muy irresponsable del Frente ir a la calle e incitar violencia. En adelante, la ciudadanía busca paz, no confrontación, ¿no han entendido?

Todos se mostraron como son, no hay engaño.