En los últimos años ha surgido, tanto en el mundo, como en el país, una serie de partidos que pretenden haber superado la clásica división de izquierdas y derechas. Anuncian esa pretendida característica como si fuera una completa novedad, la mayor innovación política de nuestro tiempo, como un signo de inteligente pragmatismo frente a una realidad compleja que, según dicen, no puede encasillarse en esos dos polos ideológicos a los que consideran decadentes y anquilosados.

No me refiero a los partidos que se reclaman de centro y que bien pueden ser de centroizquierda o centroderecha, sino de aquellos que reniegan de dicha división como algo completamente superado o como un obstáculo que ellos están llamados a superar y que se designan, en consecuencia, ni de izquierdas ni de derechas.

Y sin embargo, la proclama no tiene nada de novedosa. Es un discurso que tiene por lo menos 100 años de antigüedad.

Para el caso, en marzo de 1921, en ocasión del segundo aniversario de la fundación del movimiento de los Fascios Italianos de Combate, Benito Mussolini escribiría en su periódico Il Popolo d’Italia: “Nosotros no creemos en los programas dogmáticos de ese tipo de marcos rígidos que deben contener y sacrificar la realidad compleja en constante cambio... Nos permitimos el lujo de ser aristocráticos y democráticos; conservadores y progresistas; reaccionarios y revolucionarios; legalistas y antilegalistas, según las circunstancias de tiempo, de lugar, de ambiente, en una palabra, de Historia, en las cuales estamos obligados a vivir y obrar”.

Una posición que ratificaría más de un año después, en noviembre de 1922, ya como presidente del Consejo de Ministros, en un discurso frente al Senado: “Para mí, toda estas terminologías de derecha, de izquierda, de conservadores, de aristocracia o democracia son terminologías escolásticas vacías. Sirven para distinguirnos a veces o para confundirnos a menudo.” Surgido en un momento de crisis de la democracia liberal y como reacción a la revolución bolchevique, el discurso echaría raíces aquí y allá en varias partes de Europa, reapareciendo en numerosos partidos y movimientos, desde el partido Rexista belga hasta la Guardia de Hierro rumana.

Quizás uno de los ejemplos más conocidos sea el de la Falange Española, un movimiento también de inspiración fascista, surgido en 1933.

Durante su acto de constitución, en octubre de ese año, uno de sus fundadores, José Antonio Primo de Rivera, exclamaría: “El movimiento de hoy, que no es de partido, sino que es un movimiento, casi podríamos decir un antipartido, sépase desde ahora, no es de derechas ni de izquierdas”. Frente a los postulados de uno y otro lado del espectro político que consideraban fuente de desunión, todos estos movimientos, echando mano de una alta dosis de ambigüedad y demagogia, se presentaban como los salvadores de los países, proponiendo en cambio la unidad indivisible de la nación, de cuya voluntad se reclamaban los intérpretes últimos. Con la potestad, última también, desde luego, de decidir quiénes formaban parte de ella y quiénes no.

Sería obviamente simplista equiparar sin más a los partidos ninistas de hoy con el fascismo del siglo pasado, pero es innegable que muchos de ellos al tiempo que reniegan del “obsoleto” eje de izquierdas-derechas apelan también a la unión indiscutible de la patria, estableciendo una diferencia entre el pueblo y aquellos que consideran enemigos del mismo, lo que conlleva un espíritu contrario al pluralismo político que es, por lo mismo, antidemocrático.

Muy a pesar de los alegatos de dichos partidos y de incluso la posibilidad del surgimiento de nuevos ejes, la división entre izquierdas y derechas continúa teniendo sentido aunque sus significados hayan variado en función de las épocas y los lugares. Con todo, tanto uno como otro polo expresan diferencias sobre las ideas, intereses y valores que deberían de guiar a una sociedad y dan paso, por tanto, a programas y planteamientos distintos frente a los problemas y los asuntos de interés colectivo.

Todos aquellos que prometen soluciones fáciles e integradoras eludiendo la confrontación de los distintos puntos de vista existentes en una colectividad, que es lo propio de la política y de la democracia, deberían como mínimo despertar nuestra sospecha.