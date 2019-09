Nación de –los otros– Héroes...

Siempre he creído que en El Salvador ha estado ausente el reconocimiento al trabajo heroico de la gente que se entrega y que posee rasgos de una personalidad proactiva en favor de la alteridad. Recientemente, en el marco de la celebración cívica de la independencia el gobierno diseñó una campaña bajo el eslogan "Nación de Héroes"; lamentablemente, la imagen gráfica y los actos cívicos se concentraron o redujeron a una visión militarista del heroísmo, desnaturalizando dos elementos: a) La independencia fue un proceso con alta participación civil. b) Hay otros héroes en nuestra sociedad que siguen invisibles...

En la lista de heroicidad cotidiana (sin orden de importancia) podríamos resaltar: 1) Los médicos y enfermeras, cuya entrega al paciente requiere de una gran vocación. 2) Los bomberos, gente con carácter y valiente. 3) Los recolectores de basura, los héroes más anónimos y vitales para nuestra vida. 4) Las muchachas del servicio doméstico y personal de limpieza, que de forma silente colaboran en nuestras vidas. 5) Los animalistas y ambientalistas, que dedican tiempo y recursos a proteger los animales, y los que luchan día a día por proteger los recursos naturales. 6) Los docentes, que trabajan con el futuro de los niños. 7) Los "buenos" policías y gestores de tráfico, comprometidos con la seguridad y la funcionabilidad vial. 8) Los catequistas, quienes intentan construir la moralidad de los niños y jóvenes. 9) Los campesinos, que trabajan de sol a sol para que llegue el alimento a nuestra mesa. 10) Las madres solteras, que trabajan y educan a sus hijos. 11) Los socorristas, que siempre aparecen ante los accidentes y tragedias. 12) Los hermanos lejanos, que trabajan incansablemente lejos de su patria y familia y envían las remesas. Puede que la lista se quede corta... Estos héroes tienen dos características: Están poco dignificados y mal pagados...

No pretendemos una apología de plusvalía, ni un tratamiento helénico clásico de superioridad humana, sino la búsqueda de espacios dignos para que se reconozca meritocráticamente el trabajo heroico. Haberlos incluido en la campaña cívica como imágenes hubiese sido un buen punto de partida.

No quisiera quitar mérito al trabajo humanista de algunos militares y a la entrega heroica de muchos soldados, sobre todo ante desastres naturales; el problema es que aún no logramos resolver o distinguir los comportamientos castrenses de graves violaciones a los Derechos Humanos durante el conflicto armado. La sensibilidad sobre un militarismo negativo o nocivo es latente... Nos imaginamos que la campaña tuvo que ver con elevar la autoestima militar y policial en un clima crítico de inseguridad; aunque, hay algo paradójico, con ese poderío militar demostrado en los desfiles uno no entiende cómo los pandilleros aún mantienen el control territorial...

Creo que el gobierno debe buscar los héroes contemporáneos y proponerlos como modelo, como referentes a imitar. Tampoco basta una medalla o un diploma; al respecto, me pareció muy prudente el reconocimiento que se les dio a los deportistas que obtuvieron medallas en los Juegos Panamericanos; ellos también son héroes para nuestra juventud, gente disciplinada que obtiene logros y reconocimientos internacionales.

Hay muchos héroes a nuestro lado, trabajando de manera silente y colaborando en tareas complejas. Hagamos también nuestra parte de reconocerles, dignificarles y presentarles como ejemplo a los demás.