Nación unipartidista

Desde la derrota presidencial en 2019, la oposición viene bailando una mezcolanza de salsa, tango y regué, sin encontrar el ritmo, tal si fuesen un sordo que no escucha la canción, pero se mueve a lo loco, porque sabe que hay que menear el esqueleto. Resultado: los humillaron en el más reciente concurso.

Bienvenido a El Salvador unipartidista, país en el que el gobierno de turno tiene absoluto control sobre el futuro del país, tal como lo tuvieron el PRI en México, el Partido Colorado en Paraguay y el Partido Comunista en Cuba.

Así nuestra historia: una aplanadora oficial, mintiendo a diestra y siniestra, y derrochando miles de millones en campaña y regalías, y una oposición bailando una coreografía desgastada, sin ritmo; muy débil y sin propuestas, ante una población que bosteza al solo verlos y oírlos.

El unipartidismo entró por la puerta ancha de las elecciones libres, no sin antes bloquearle recursos como el FODES a sus contrincantes, y activar su maquinaria populista en dimensiones nunca vistas. A tal grado que la población, hipnotizada votó, tales zombis, por candidatos de dudosa trayectoria, sin propuesta alguna. Ahora solo toca esperar el desgaste oficial; que la oposición surja de la población.

El gane no me extrañó tanto como las reacciones de la oposición. Un FMLN llamando a cambios drásticos, pero sin dar el ejemplo cambiando a su secretario general. ARENA es como fumar sin filtro, se le pega todo lo contaminado y no despierta. Ambos relegados a pequeños partidos como lo son PCN, GANA y PDC. Y ahora que NI no necesita comprar votos, "San Se Acabó" el negocio.

El 18 de enero pasado, en este mismo espacio, les contaba sobre el partido único con poder absoluto de la república de Weimar donde, culpa del cáncer de políticos ancestrales y monárquicos, surgió un tal Joseph Goebbels como "Ministro de Ilustración", ofreciendo un nuevo porvenir. Todos se tragaron su oferta, y la Segunda Guerra Mundial ahora es historia.

Goebbels padecía de un trastorno narcisista de personalidad, que le hacía buscar adictivamente el reconocimiento y elogio. Sabía entregar el atol que el pueblo quería escuchar. Siempre luchó por adular y elevar la imagen de Hitler, y castigaba a los ministros que no lo hicieran. Al final, su enfermedad lo llevó a envenenar a sus seis hijos, matar a su mujer y suicidarse.

El unipartidismo es tan desastroso, como los gobiernos comunistas y dictatoriales. Quién sabe cómo nos va a ir. Lo mejor que podemos hacer es estar atentos, señalar anormalidades y exigir transparencia. Esperemos que los elegidos sirvan al pueblo con humildad.

A los candidatos jóvenes que tuvieron las agallas de lanzarse en busca de una nueva Patria, no tiren la toalla, ¡sigan adelante!, solo con una renovada oposición, que diga presente cuando el desgaste pase la factura podremos liberarnos del unipartidismo en que nos hemos metido.