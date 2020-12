Nada de cultura política

Nuestra cultura política afecta el sistema político-electoral, la estructura de poder y la democracia en el país. El conocimiento sobre el Estado, las leyes y la administración pública; los valores, las creencias, las opiniones y las conductas individuales y colectivas son, entre otros, determinantes en la estructura de poder y la calidad de la democracia.

Las opiniones de la gente sobre el próximo proceso electoral (diciembre de 2020) que ha difundido el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) motivan comentarios porque reflejan nuestra cultura política.

Destaco la ignorancia que tenemos sobre la organización territorial en la representación legislativa. El 88 % de los encuestados desconoce el número de diputados que le corresponde a su departamento. Este es un dato que, a los políticos y de manera especial al Tribunal Supremo Electoral, debe preocupar porque refleja las deficiencias del sistema educativo de nuestro país. ¿Deficiencias educativas? La educación, según la Constitución de la República, debe contribuir a la construcción de una sociedad democrática y, entre otros, a la observancia de los correspondientes deberes.

Si la mayor parte de votantes no sabe cuántos son los que debe elegir ¿cómo va a decidir quiénes le representen? Y ¿a quiénes debe darle seguimiento para pedirles cuentas? Con este desconocimiento, seguramente se cree que la Asamblea Legislativa se reduce a los que más salen en los medios de comunicación por sus funciones, por cuestiones alejadas de la ley o los que se ocupan en atraer problemas para tener espacio en los medios. La tarea de sensibilización que debe hacer el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para promover la responsabilidad de ejercer el voto debe incluir información sobre el número de diputados a elegir. Con la información que recopiló y difundió el IUDOP es evidente el riesgo de acudir a las urnas ignorando a cuántos se debe seleccionar para representar sus intereses y necesidades.

Según la misma encuesta, la gran mayoría (8 de cada 10) cree que los ciudadanos acudirán a las urnas en febrero de 2021. El comportamiento de los que dicen creer que se acudirá a las urnas es creciente durante el periodo 2008-2020. Esto es favorable porque se confía en la responsabilidad de los ciudadanos de cumplir con uno de los derechos y deberes políticos establecidos en la Constitución de la República. Solo el 23 % de los encuestados afirma no estar interesado en ir a votar. Esto significaría que alrededor de una quinta parte de la gente podría abstenerse de asistir a cumplir con su responsabilidad. Hay que promover la participación.

De los encuestados, casi el 19 % afirma que es poco probable que asista a votar. La probabilidad es que al menos la quinta parte de los electores no asista a cumplir con el derecho y el deber de elegir a sus gobernantes. En esto también hay que trabajar educando sobre las implicaciones de no ejercer la responsabilidad. Si no se asiste a elegir a quienes deben representar al pueblo entero dentro del gobierno, no se vale quejarse por lo que hacen o dejan de hacer. Falta cultura política en la gente y esto lo demuestra la encuesta del IUDOP cuando registra que solo al 25 % de la gente le interesa la política. Esto significa que al 75 % de la gente encuestada le es indiferente la elección, el comportamiento, el desempeño y resultados de los funcionarios electos popularmente. Peligroso.

Sandra de Barraza

