Nadal, los políticos y el covid-19. Igual a lo bueno, lo malo y lo feo

Tres nombres propios que los he conjuntado para titular esta columna y relacionarlos con una película de antaño.

Estos tres nombres en la actualidad son noticia, unos más que otros, pero los tres tienen ejemplo, repercusiones, frustraciones y desesperanza, y los tres están incidiendo en la vida diaria actual de los habitantes del mundo, nuestro país no es la excepción, pues la estamos viendo "a palitos", aunque por allí se venda publicitariamente que somos una especie de la moderna Suiza.

Iniciaremos con lo feo, el covid-19 o la pandemia del coronavirus que nos está tocando vivir mundialmente. Una inimaginable crisis de salud global que se considera como el mayor desafío que estamos viviendo distintas generaciones de seres humanos, desde aquellos que nacimos a finales de la histórica Segunda Guerra Mundial, hasta las generaciones de los últimos tiempos conocidas como Baby Boomers, Generación X, Centennials, Generación Z, Generación Alfa y la última que se menciona, los milenios. Generaciones que junto con los que ya alcanzamos las siete décadas, nunca imaginamos experimentar una crisis como la que hoy nos enfrenta desde hace más de dos años a lo que más tememos desde que nacemos: la muerte.

Y de allí las interrogantes diarias ante lo indescifrable: ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué nos quiere decir Dios con esto?

Interrogantes de miedo que nos obligan a quitarnos la máscara y la capa de superhéroes con la que vivimos y triunfamos porque somos "cachimbones", y acudir a preguntarle al de siempre, al Dios que todo lo puede y todo nos lo resuelve, porque este virus no solo está cambiando nuestra forma de vivir, sino también la forma de morir.

Generaciones, déjenme decirle que Dios no manda virus, estos los construimos o fabricamos de una u otra forma los humanos.

El coronavirus Dios lo ve desde lejos pues es una forma de que se pongan a prueba nuestros valores, nuestros sistemas sociales, de gobierno y de humanidad. Porque se está poniendo al descubierto a aquellos políticos que sacan ventaja de calamidades como esta. Nos está comprobando que los beneficios de décadas de progreso económico de países y corporaciones millonarias se derrumban en meses y el virus no se controla.

Y ojalá no se le ocurra designar un Noé que construya otra barca, porque entonces serán pocos los que se salvarán.

¿Y dónde cabe Rafael Nadal en esta columna?

Pues es una parte buena dentro de esta calamidad mala y fea de los políticos y el covid.

Nadal es un deportista de éxito que acaba de ganar a sus 35 años su 21.º Grand Slam. Ha ganado 13 veces el Roland Garros. Vive bien y hace beneficencia. Muy humano y un ejemplo de persona y deportista.

¿Y por qué lo hacemos protagonista en esta opinión?

Pues el triunfo de Nadal el periodista Juan Sánchez, del periódico Marca, lo ha relacionado con el covid y la transformación a la que nos ha obligado.

El colega dice: "Nadal contra el desánimo de esta época". Y escribe: Piensen en ustedes mismos en esta época. La crudeza de la pandemia. Los confinamientos. Las muchas pérdidas. Los que resisten como pueden. Los pequeños que sufren el rigor de las cuatro paredes. Los adolescentes que perdieron unos años que ya no volverán.

Se hicieron añicos las redes sociales, mucho de lo que éramos. Las familias se ven por zoom. La soledad nos invade muchas veces. Nos abandonamos física y psíquicamente. Nos hemos acostumbrado a vivir con mascarilla. No viajamos. Nos volvimos herméticos y huraños, desconfiados y hasta insolidarios. Los niños y jóvenes reciben clases a través de una pantalla. Los mayores trabajando desde casa con las obligaciones que eso implica como trabajador y como familia. Dejamos de abrazarnos y besarnos con los que queremos. Y seguimos en ello. Cunde el dolor, la tristeza, la pereza, el hastío, vemos una luz al final del túnel, pero pasan las semanas y no se hace menos pequeñita. Y terminamos al final de cada día preguntando: ¿Cuándo saldremos?

La reflexión es que este deportista después de resistir su edad, sus seis meses sin competir al máximo nivel, con un hueso roto del pie izquierdo que no tiene compostura total, que tuvo coronavirus y que en diciembre no sabía si volvería a competir, resurge y gana e impone un récord de ganar los torneos más importantes de este deporte.

El colega ha unido el desánimo del momento que vivimos, con un triunfo que tiene detrás sacrificio, disciplina, perseverancia de conseguir el objetivo.

Y concluyo con el titular de portada de este periódico Marca: "Cuando te digan que algo es imposible, piensa en Rafael Nadal".

Y entonces se preguntarán: ¿Y los políticos por qué aparecen en este titular?

El covid –el feo– nos ha traído muerte y desesperanza. Nadal –lo bueno– dentro de esta desesperanza nos da un ejemplo que sí se puede.

Lo malo queda entonces para nuestros gobernantes y otros en el mundo que se aprovechan del covid para destruir la democracia, aniquilar a sus oponentes, hacer uso de los impuestos sin dar cuentas dizque por seguridad, y otros que nos encaminan a una dictadura.

Lo de incorporar lo malo y lo feo a un ejemplo deportivo donde no importa edad, sufrimiento y el covid, él lo superó. Cuando se quiere algo se conquista. No importa perder los primeros dos sets, esos que están afectando nuestra salud. Esa corrupción que nos empobrece, lo importante es que renovemos la convicción de que los gobernantes no pueden tratarnos como esclavos y hacer con nuestro dinero y con nuestro país lo que quieran. Debemos levantarnos, hacer equipo y ganar los siguientes tres set.

¿Los podremos ganar. O permitiremos como el covid-19 que mute?

El coronavirus nos está poniendo a prueba a todos. Alguien escribió en redes sociales: El gobernante que busca hacer realidad sus sueños de realeza con el dinero de los ciudadanos no es líder, simplemente nos está robando. Se está aprovechando de nosotros. Hagamos de lo bueno del ejemplo de Nadal un objetivo para ganarle a lo feo del covid y a lo malo de los políticos.

¿Dónde encontramos un líder? Que alguien nos lo indique. Tema para una próxima columna.