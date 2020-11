Nadie imaginó que viviríamos este desmadre

El diccionario define ‘desmadre’ así: 1) Pérdida de la moderación y la medida en el comportamiento... "Vivimos el desmadre del nuevo rico, es como si de repente los restaurantes hubieran descubierto el foie gras".

2. Coloquial. Falta de orden o de dirección en algo que debería tenerlos. "La empresa es un desmadre, cada uno hace lo que le da la gana".

El desmadre que vivimos en el país no fue imaginado por nadie, ni por quienes previnieron que por la formación y antecedentes de Bukele y la gente que lo rodeaba, el país entraría a un período muy complicado, en dos alcaldías mostró su tendencia autoritaria, y al endeudamiento desmedido, además de negocios dudosos. Nadie imaginó que eso se volvería tan enorme, descontrolado, que manejara al ejército y la PNC para sus propósitos, que pasaría por encima de todas las leyes y desconociera la autoridad de todos prácticamente.

Una apretada síntesis de noticias de lo que va de la semana reporta desmadres en corrupción, autoritarismo, panorama financiero catastrófico y más.

Bien por el fiscal Melara, con asistencia de la CICIES que Bukele creyó trabajaría para él, allanó el Ministerio de Salud, que hizo la mayor cantidad de compras durante la pandemia, para investigar supuestas compras irregulares con orden de un juez. Increíblemente, la PNC, que está para perseguir a los malhechores, trató de impedir la acción de los fiscales. Simultáneamente la Fiscalía allanó el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Centros Penales, buscando iguales irregularidades.

Muy irregular la caravana de ayuda a Guatemala y Honduras, enormes convoyes con alimentos y ayuda que hace falta en el país. La explicación de gente de inteligencia es que había muchos alimentos deteriorados acaparados para campaña electoral, más grave sería es que por los múltiples señalamientos de corrupción desde Washington, fue una forma de deshacerse de la evidencia. Recuerda cuando en tiempo de Munguía Payés explotó misteriosamente un polvorín que desaparecería evidencias de tráfico de armas. Mismo proceder dicen los observadores.

En el orden institucional de seguridad, el comisionado Arriaza Chicas, jefe de la PNC, enfrenta desobediencia a la Asamblea Legislativa por no llevar con apremio a ministros que se negaron tres veces a asistir a rendir cuentas y a la Fiscalía General por desobedecerle en ese y otros casos, por proteger a sindicalistas afines al gobierno que impedían el paso de basura a MIDES, ya se le ha visto protegiendo a los del lado contrario al que debería, cayendo en ilegalidad. Aunque lo nombraron ilegalmente viceministro para darle fuero, no le sirve, los ilícitos los cometió en el cargo que no tiene fuero, de policía, y puede ser juzgado por autoridades competentes.

Y ahora el Apocalipsis, Presupuesto para hundir el barco. Varias consideraciones a cual peores. Se acusa al gobierno de presentar un presupuesto político, inaprobable, para echarles encima a los candidatos a diputados en plena campaña, a todos los que no saldrían "beneficiados" si no se aprueba, bonos y plazas a docentes, policías y más. El presupuesto es inconstitucional porque no presenta hechos verídicos, aumenta el gasto desproporcionadamente con muchas cifras maquilladas, aumenta los ingresos sin justificar de dónde vendrá ese incremento, de deuda ya no se puede. El ministro se negó a firmar la veracidad de lo presentado.

Nuestra calificación de riesgo baja de B3, fondos buitres, la deuda se colocaría por encima de 100 % sobre el PIB. Hace 4 gobiernos estábamos por debajo de 50 %.

Cómo enfrentamos el futuro de nuestras finanzas, ¿con paracaídas?