Nadie puede salvar a la gente de sí misma

Los salvadoreños asistirán a las urnas el 28 de febrero de 2021 para elegir alcaldes y diputados, y están dispuestos, según muestran las encuestas de intención de voto, a crear un escenario nunca antes visto en la breve historia democrática del país: la entrega absoluta del poder político a una sola persona.

Los resultados de las encuestas muestran que Nuevas Ideas (N), el partido del presidente Nayib Bukele, será la primera fuerza política y que podría tener mayoría simple y calificada en la Asamblea Legislativa, ya sea solo o con la ayuda del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y del Partido de Concertación Nacional (PCN), de ser necesario.

Si esto llega a ocurrir, el presidente Bukele será la cabeza del Ejecutivo, mientras que la Asamblea Legislativa se convertiría en un centro de trámites de sus deseos. Este rol se vería retratado a la perfección si Ernesto Castro, hasta hace poco secretario privado de la Presidencia, llega a ser nombrado presidente de la institución. Los candidatos de Nuevas Ideas, por su parte, no dejan lugar a dudas de que su rol será decir que sí a cuanto les pida el Ejecutivo.

El siguiente paso será, si no les gana la impaciencia, esperar a que pase el tiempo para colocar personas afines a Bukele en la Fiscalía General de la República (FGR), en la Corte de Cuentas (CCR) y en el resto de instituciones contraloras. El proceso para nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no está solo en manos de la Asamblea Legislativa, pero puede ser amañado y Bukele ha demostrado que tiene habilidad para eso. La toma del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es un vívido ejemplo.

Napoleón Duarte gobernó en los años de la “aplanadora verde” del Partido Demócrata Cristiano (PDC), pero él no manejaba a su antojo a la Fuerza Armada (FAES), bajo cuyo mando estaban los cuerpos de seguridad. La herencia de ese PDC, además, fue un monumento a la corrupción del tamaño de la “calle de oro”.

Los expresidentes de ARENA y el FMLN nunca gobernaron con mayoría simple, lo cual lograban con “acuerdos” con diputados de partidos afines o disidentes. El camino hacia la mayoría calificada, sin embargo, fue más tortuoso e implicó negociar con la oposición. La gestión de los asuntos públicos no estaba en manos y el humor de una sola persona.

Estos partidos gobernaron con mediocridad y le robaron las ilusiones a la gente (así como varios millones de dólares); ellos fracasaron en crear un país más próspero y seguro, y avanzaron muy poco en fortalecer la institucionalidad democrática del país. Al menos, eso sí, no retrocedieron.

La democracia no es un simple juego electoral en el que se vale todo, y cuyo único fin es la acumulación de poder para que un grupo de personas se lucre de forma directa o indirecta del Estado. La democracia es un juego electoral, en el que hay reglas que deben ser respetadas. La democracia, además, no se reduce a la regla de “la mayoría manda”. El poder se debe ejercer con arreglo a las leyes, con transparencia, con probidad y con participación ciudadana.

La situación electoral tan favorable a Nuevas Ideas parece inverosímil, ya que en su año y medio de gestión, Bukele ha demostrado un enorme desprecio por las leyes, la transparencia, la probidad y la participación ciudadana. Los electores, claro está, no están muy interesados en esa parte, toda vez que tengan la sensación de que sus problemas son resueltos. El gobierno ha tenido cierto éxito en demostrar a través de la reducción de homicidios que está resolviendo el problema de inseguridad, está supliendo con generosas ayudas estatales los graves problemas económicos del país y ha montado una enorme maquinaria de propaganda para ocultar sus errores o para culpar a otros de aquellos que no puede ocultar, como en el manejo de la pandemia. El gasto, sin embargo, no se puede incrementar para siempre, y el problema de las pandillas sigue ahí, solo que sin su manifestación más violenta: el homicidio.

La existencia de contrapesos es buena para la democracia e incluso es buena para quien ejerce el poder. La mayoría de la gente, sin embargo, parece dispuesta a darle más poder a Bukele. Le aplauden y le perdonan su desprecio a la democracia, a cambio de la ilusión de que habrá mejores resultados en la seguridad, en la economía y en todos los temas. Pues, bien, si la gente avala con su voto el desprecio a la democracia, no hay mucho que se pueda hacer para evitarlo.

Edwin Segura

esegura@laprensagrafica.com

Jefe de LPG Datos