Naturalizan los abusos y excesos no sólo con discurso sino con silencios

La naturalización de los abusos de autoridad es la siguiente etapa del deterioro democrático en El Salvador. E independientemente de las dolorosas y obvias motivaciones del despliegue de fuerza militar y policial en varios puntos del territorio nacional, la precaria coyuntura de seguridad trae consigo las condiciones para que se cometan dichos excesos.

El Diario de Hoy denunció ayer que uno de sus fotoperiodistas fue retenido, su equipo le fue incautado y luego personal militar lo obligó a borrar las imágenes que había tomado; ocurrió en una populosa colonia del área metropolitana de San Salvador. El mismo medio denunció en julio del año pasado, con un video como prueba, que un agente policial golpeó a uno de sus reporteros que cubría la escena de un crimen en Apopa.

Hace ocho meses, periodistas de Diario El Mundo y de la Telecorporación Salvadoreña fueron retenidos y sus equipos de trabajo dañados por agentes policiales, en la cobertura de un crimen en un populoso barrio de la ciudad capital. Lo mismo sufrió uno de los fotoperiodistas de LA PRENSA GRÁFICA en septiembre de 2021 en la Asamblea Legislativa, agredido por un empleado de la seguridad parlamentaria.

Y en todos y cada uno de esos casos, el gobierno no se pronunció. Lo único que ocurrió, simultáneamente al silencio del oficialismo, fue la activación de las granjas de troles que celebraron esas agresiones.

Así es como se naturaliza la violencia, por esas dos vías: la primera, el silencio de las autoridades no sólo por indolencia institucional sino porque se niegan a reconocer la transgresión democrática que anima esas acciones; la segunda, la promoción de un discurso con ínfulas populares que festeja esos vejámenes a los periodistas sobre la base del discurso de odio que el presidente ha diseminado desde que era candidato.

Los informadores han sido una de las trincheras en las cuales el mandatario ha librado choque dialéctico y enfocado su diatriba desde hace meses, el periodismo le representa una incomodidad, un incordio que no neutralizó ni gastándose millones de dólares del dinero público en montar la máquina de propaganda más cara en la historia salvadoreña. Pero hay otro vértice mucho más masivo sobre el cual se está construyendo un discurso igual de insidioso: los residentes en los suburbios.

El Estado no ha criminalizado a todos los salvadoreños que viven en los barrios marginales o en las colonias de renta baja ubicadas en las afueras de los principales centros urbanos, pero al enfocar su operativo y el músculo del estado de excepción alrededor de esos cinturones poblacionales, somete a sospecha indiscriminada a los cientos de miles que viven en ellos.

A la base de esa estrategia y del discurso que le rinde pleitesía y sustento hay un clasismo crudo y manifiesto, una abrumadora simplificación de las causas de la violencia y una lectura muy primitiva de lo que entendemos por seguridad. Los resultados no pueden ser positivos a mediano plazo porque se precariza el espacio público, no recuperado para el ciudadano sino sólo militarizado; y además, se promueve como válida la transacción autoritaria: a cambio de tranquilidad, ¿qué tantos de tus derechos estás dispuesto a sacrificar? El periodista puede pasar desapercibido al quitarse su credencial, al fin y al cabo un ciudadano que puede mimetizarse; pero aquellos salvadoreños y salvadoreñas que viven en zonas de peligrosidad ahora no sólo soportan la vecindad con los delincuentes y la militarización del espacio sino literalmente la calidad de ser sospechosos de todo, con el agravante de ser pobres.