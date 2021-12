Navidad, nueva oportunidad para la reflexión y la transformación

Segunda celebración navideña en el escenario pandémico, segundo diciembre consecutivo en el que la cristiandad puede reflexionar sobre el milagro de Belén en unas circunstancias que, ajenas a por lo menos las últimas diez generaciones, no por adversas dejan de ser propicias.

El milagro de Belén tiene significados complementarios: desde la perspectiva confesional, la transformación de la divinidad en humanidad a través de un recién nacido; desde una perspectiva contemporánea, la confirmación de que la persecución y la injusticia nunca serán suficientes para acabar con verdad, justicia y amor; y desde una posición historicista, el máximo homenaje a la utopía.

Pero en los corazones, elaborada o no, la verdad de esta época radica en la buena noticia del nacimiento de Jesús, un hombre tan perfecto en su convicción de solidaridad, entrega y justicia que el único modo de entenderlo es reconociendo en él la voluntad de Dios, incluso en aparente contradicción de la lógica histórica.

La historia de ese pueblo en tales circunstancias no justificaba a un hombre como aquel; en una teocracia como la que se vivía en Palestina en esos tiempos, lo único peor que ser un sacerdote es ser un profeta que promueva la igualdad, la hermandad y la no violencia.

Que según la tradición judeo cristiana, José y María hayan debido huir debido al genocidio ordenado por Herodes "El Grande" es un símbolo que también recoge la esencia milagrosa de la Natividad y lo improbable del nacimiento de un ser luminoso en un escenario de oscurantismo, crimen y represión.

Herodes no sólo le debía su trono a Roma sino que estaba empeñado en reconciliarse con el emperador Marco Octavio; en consecuencia, cada vez que fue necesario demostró que su lealtad no estaba con su pueblo, que desconfiaba de él no sólo porque fue impuesto con un derramamiento de sangre a manos imperiales sino por sus orígenes a la vez árabes y edomitas.

Aunque la leyenda de la matanza de los niños inocentes recreada en el segundo capítulo del Evangelio de Mateo es poco verosímil, la crueldad de la que aquel sirviente de los romanos hizo gala contra las mínimas manifestaciones de rebelión consta en muchos registros: no sólo conspiradores que intentaron asesinarlo sino maestros de la ley que se negaban a adorar al águila imperial, y varios centenares de aristócratas cuyo único crimen fue solidarizarse con Terón, antiguo oficial al que le asesinaron a sus hijos.

Aquel escenario de abusos, alienación y desprecio por la vida era idóneo para la reproducción de la violencia como única herramienta del cambio y la resistencia; en su desesperación, algunos de los judíos más nacionalistas se radicalizaron en el movimiento zelota, y sus manifestaciones incluyeron actos terroristas contra los romanos y sus aliados en la misma nación.

Esos caminos conformaban las únicas opciones para el pueblo sojuzgado: resistir con violencia o rendirse a la desnaturalización y eventual destrucción de su cultura y su religión. Pero Jesús, el hijo de una de tantas familias del común, una persona cuya trascendencia en ese contexto era definitivamente improbable, abriría una tercera vía, el camino de la compasión y la empatía, puestas en el lado que la historia desprecia una y otra vez, el de los más pobres, el de los más humildes.

Pobres y humildes sus padres, pobre y humilde el pesebre, pobre y humilde el niño, su nacimiento cambió la historia de la humanidad. Que más de 2 mil años más tarde sigamos negándonos a aceptar en el otro a un hermano, negados a reconocernos como instrumento de justicia sólo actualiza la vigencia de su invitación y de su mensaje.