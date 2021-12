Navidad y Año Nuevo

Para el Cristianismo la Navidad es un día de fiesta, un acontecimiento fundamental, el nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre, aunque ahora es también una fiesta laica. Llega un espíritu de alegría que va creciendo. Vienen los recuerdos de la infancia. Para los muy mayores –que ya pocos van quedando– la preparación de los nacimientos, legado de San Francisco de Asís. Ir a la misa del gallo a las 12 a. m. Para los jóvenes, preparar el árbol navideño y entusiasmarse con Santa Claus que desplazó al Niño Dios. Recuerdos de ese ayer irrepetible. Desfilan imágenes, que no las ha hecho desaparecer el tiempo.

Al mirar la bóveda celeste, las miles de estrellas nos inundan de paz. Qué bueno sería trabajar por ella permanentemente. Desplazarse en su búsqueda. Defenderla sin descanso. Aspiración que viene bien en este ambiente navideño. Cómo quisiéramos abolir las frases de odio que por desgracia están presentes y que se descargan aun en esta época. Ante eso paciencia, paciencia, guardar el mensaje de paz en nuestra mente. La tarea es ponerla siempre en nuestro diario vivir. Que no nos aturdan los bélicos. Hay que estar serenos, con una paz interior que trascienda a lo exterior.

La alegría navideña no llega a todos, por ejemplo, a los familiares de los desaparecidos. Se mezcla amor y dolor. Lo más valioso que es en la axiología jurídica, la vida, se confirma que terminó para muchos al descubrirse los cementerios clandestinos. ¿Qué sentido tiene la Navidad para el despedido sin justa causa y sin indemnización? Poco o nada le podrá dar a sus hijos. ¿Sonrisas en las familias del personal de salud que falleció atendiendo los casos de la pandemia, sin recibir la compensación económica correspondiente? La decisión triste de quienes deciden dejar el país rumbo al norte, con todos los peligros conocidos, porque no se cuentan con las condiciones vivibles en nuestro país ni ven tampoco que lo sea en un futuro. No puede ser una alegre Navidad, aquí extrañando a los que se fueron, ni tampoco en los migrantes en camino.

Así como brilló la estrella de Belén, guiando a los que la tradición denomina los tres reyes magos, debe de brillar también para los que acosan con frases y hechos a los que emplean su tiempo en defender los derechos humanos. El acento debería estar en comprender su fatigosa tarea. Esa debe de ser la respuesta. Hay que evitar no solo en esta época sino siempre, padecer de la enfermedad de la soberbia, de la tozudez de mantenerse en el error. Hay que darle alas a la bondad, a la cordialidad. Buscar la verdad y amoldarnos a ella ya que "la verdad os hará libres". Sentir el ansia de ayudar al hermano y si no ayudamos, por lo menos no hacerle la vida más turbulenta. Si estamos adormecidos en el engaño o somos parte de ese engaño, que el espíritu del niño nacido en un pesebre humildemente, sin pompa ni boato, haga desaparecer esa engañosa ilusión. Que se disipe, crezca y se reproduzca el "Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad".

Por otra parte, viene el acostumbrado "feliz Año Nuevo". Calla, es en vano desearlo, que nada de eso se cumple. Con todo me rindo a la costumbre y con una sonrisa de esperanza espero que brille un mejor año y riegue de éxitos 2022.