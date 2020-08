Necesidad de elegir una CCR que sí controle los fondos públicos

Estamos en la recta final del proceso de elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), lo cual debe suceder antes del 27 de agosto, en donde se espera se elija con base en la idoneidad e independencia, a fin de tener una CCR que sí cumpla con su atribución constitucional de controlar los fondos públicos.

La CCR es una institución vital para que no existan casos de corrupción, pero el problema histórico que ha tenido es que no ha asumido su rol, ha sido inefectiva y no ha cumplido su función de controlar con rigor el uso de los fondos públicos. Esto se ha debido en gran medida a que ha sido víctima del reparto partidario y por ende no ha tenido la independencia que se requiere, característica que no puede estar ausente en una institución de control que funcione.

La CCR debe asumir la atribución y obligación que le proviene directamente de la Constitución y que es la de fiscalizar la ejecución del Presupuesto, y para esto no debe pedir permiso a los entes públicos que audita, como si de un favor se tratara, sino que debe imponer la facultad que tiene, y si se le impide, debe usar los cauces legales para poder hacerlo, incluso auxiliándose de otras instituciones como la Fiscalía.

El proceso de elección de magistrados de la CCR está por concluir. Las entrevistas realizadas, si bien es positivo que fueron públicas, las preguntas eran muy básicas. Se ha conocido que las listas de candidatos se han ido depurando y hay una lista corta. No se conocen los criterios seguidos para hacer dicha depuración, ni cuál es la evaluación empleada. El intercambio de nombres no es un método válido, y la suma de simpatías políticas tampoco equivale a idoneidad.

La reciente sentencia de inconstitucionalidad de la elección de los magistrados de la CCR, bien fundamentada y que llegó tarde, reitera que en las instituciones de control sobre el ejercicio del poder político, como es la CCR, en donde además se ejercen funciones jurisdiccionales, quienes se elija para dirigirlas deben ser personas idóneas y carecer de vinculación política partidaria. Una de las novedades que señala es que deben emplearse herramientas de evaluación de los perfiles, que contengan una tabla de criterios o cálculos establecidos para posicionar a un candidato frente a los demás. En otras palabras, los baremos, con la diferencia que ahora no solo lo pide la sociedad civil, sino que ya está en una sentencia que debe respetarse.

Durante esta pandemia, en que se han destinado elevadas sumas de dinero público para enfrentar la crisis sanitaria, y sobre lo que ya hay algunos cuestionamientos e investigaciones en curso por posibles malos manejos de fondos, el rol de la CCR se vuelve crucial, para asegurar el uso legal de los recursos del erario público.

Es necesario que la Asamblea Legislativa cumpla la jurisprudencia constitucional para elegir magistrados de la CCR idóneos, independientes, y probos; y además sin retrasos, dentro de un proceso transparente, en donde se dejen atrás las prácticas de repartos partidarios que tanto daño causan a las instituciones de control del poder político y a la democracia misma.