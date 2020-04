Necesitamos esperanza, no terror

El Salvador enfrenta una crisis sin precedentes, por la posible propagación del coronavirus que afecta al mundo entero, si bien es cierto que toda medida preventiva es importante, también es cierto que si no nos organizamos estratégicamente llegaremos a un colapso de nuestra frágil economía. De modo que en este tiempo de crisis que sufren miles de familias salvadoreñas, es fundamental que se levante la moral del país. Pero con el discurso que dio recientemente el presidente, donde señala a un empresario como un personaje oscuro, no solo genera división, sino que está derribando el puente del entendimiento, por el que deberá pasar durante su gestión.

Es fácil decirle a la microempresa, al artesano y al vendedor ambulante, quédate en casa, cuando se tiene la vida económicamente resuelta. Pero no a estas personas que dependen de la venta diaria, que no tienen seguro social ni pensión, ni ahorros; bien por algunos empleados públicos y privados, que estarán otros 15 días en sus casas, y no tendrán preocupación alguna, por ello pienso que antes de volver a aprobar el Régimen de Excepción, el presidente hubiera convocado a las mejores mentes del país, para hacer un análisis técnico que permitiera equilibrar la prevención efectiva vs. la productividad a manera de no decapitar la economía.

Bien dijo el Rey Salomón en Proverbios 11:14: "Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; mas en la multitud de consejeros hay seguridad". De tal suerte que la crisis de salud no se podrá enfrentar únicamente construyendo un hospital con 2,000 camas o haciendo compras irracionales, o pretendiendo corregir la grave crisis económica que se avecina con la suspensión de pagos a servicios básicos, que por cierto se anunció en un contexto de indefinición tal que deja en manos de la arbitrariedad de los burócratas la identificación de los beneficiarios de esas medidas, olvidando que todos los salvadoreños por igual, especialmente los que dependen del sector informal, son los perjudicados directos de esta situación.

Mal se hizo decretando tales medidas al mismo tiempo que el Gobierno se guarda para sí la potestad de nombrar de dedo a esos privilegiados. El camino al amiguismo y al clientelismo está abierto. Por otro lado, el peso de tales privilegios recae fundamentalmente en la Empresa Privada. Es momento de que sea el Estado el que ponga la espalda para cargar con los problemas económicos que están empezando a sufrir miles de familias, ante ello hay que pensar estratégicamente y decretar las medidas siguientes: Reducir los gastos superfluos del Estado. Que las compras estatales se efectúen únicamente a productores locales. Reducir en un 50 % los salarios en el Estado superiores a $2,500.

Suspender los pagos de Impuestos. Un estímulo económico a la micro y pequeña empresa. Que las AFP den un 25 %, del dinero ahorrado de cada afiliado. Crear una "Comisión Nacional que Supervise" el manejo de los fondos públicos, para que no se repitan los saqueos del pasado, dado que no existe claridad de ¿cómo y a quién se les repartirán esos $300?, ¿cuál fue el criterio de selección? Lo cual hace sospechar que los más beneficiados podrían ser los del partido en el gobierno.

"Estoy convencido de que esto es urgente para prevenir una depresión económica de la que no se podrá salir si no se estimula la economía local a través de la inversión estatal".