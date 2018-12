Necesitamos líderes capaces de gobernar

Hay políticos que buscan culpables a golpe de tuit, pero no ofrecen soluciones, y sucede que cuando "hay problemas que resolver, pero yo no tengo la solución, invento otros problemas para distraer la atención", según Felipe González, líder socialista y expresidente del Gobierno español, en la conferencia sobre gobernanza en el Americas Society, Council of the Americas en Nueva York hace algunos días.

En este contexto, criticó fuertemente al presidente Donald Trump, expresando que "no entiende" que la mayor ventaja de los Estados Unidos de América no está en su "capacidad militar", sino en la de sus "empresas globales". Por tanto, según González, con el estilo de "buscar culpables" y confrontar con China, en vez de ofrecer soluciones a los problemas reales, Trump "va a acelerar la decadencia de los Estados Unidos".

En esa exposición, también llama la atención su apreciación en que más que incertidumbre en el futuro, "lo incierto es si hay líderes" que sean capaces de gobernar ante los próximos retos, como los que presenta la revolución tecnológica que "va a durar una generación" cuando "la revolución industrial duró 150 años".

También llama la atención su dura crítica y reconocimiento de los fracasos de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como el mensaje para el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO.

Al referirse a Daniel Ortega comenzó por recordar que lo "ayudé en su día", pero lo calificó ahora como "un tirano impresentable como Somoza".

Sobre Nicolás Maduro "no digamos", porque "la democracia venezolana se ha destruido y también la institucionalidad que ellos se dieron", dijo González. Y agregó, "hay algo peor que una dictadura con reglas... una tiranía arbitraria, que tiene todos los inconvenientes de la dictadura, pero como además no respeta las reglas propias, te someten a una arbitrariedad permanente e imprevisible". Según González, Maduro "ha destruido la economía, la mitad del producto interior bruto, ha destruido la seguridad y ha provocado un éxodo bíblico de venezolanos sin precedentes en el país más rico de Sudamérica".

Luego dijo: "En Cuba la revolución ha fracasado, es una revolución envejecida".

Y al presidente de México le dijo, "si quieres luchar contra la pobreza, tienes que aceptar que debes tener una economía eficiente de mercado". Esto tiene mayor relevancia cuando AMLO ha dicho que "va a terminar con el modelo neoliberal", ubicándolo entre los dirigentes que defienden una "utopía regresiva". Y pensar que aquí en El Salvador también hay algunos mentalmente "regresivos", cuando incluso China Continental ha adoptado un régimen económico neoliberal que los ha llevado en poco tiempo a ser la segunda economía del mundo.

"Necesitamos nuevas formas de liderazgos" frente a dirigentes que "instrumentalizan los miedos" de los ciudadanos ante la inseguridad o la crisis económica, expresó González, agregando que "necesitamos nuevas formas de liderazgos", en vez de dirigentes que "instrumentalizan los miedos de los ciudadanos" (redes) ante la inseguridad o la crisis económica.

Gran lección para todos los salvadoreños: el modelo de izquierda está fracasado y obsoleto, las soluciones no están en golpes de tuit ni en buscar culpables, sino en tener propuestas concretas y factibles para solucionar los problemas, en vez de estar discutiendo u ofrecer soluciones simplistas, populistas.

Hay una elección clave para El Salvador. Medite y decida racionalmente.