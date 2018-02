En los últimos años he venido viendo mucho este titular en los medios de comunicación; sin embargo, al analizar un poco la temática, la respuesta a la pregunta de que si necesitamos más técnicos e ingenieros en El Salvador es sí y no.

Hace pocos días leí en portada de uno de los rotativos locales que las empresas salvadoreñas “necesitan” más técnicos e ingenieros especializados, pero lo que más me llamó la atención no fue esa “necesidad”, más bien fue que en dicha nota decía que “no hay técnicos” si bien es cierto las carreras técnicas y las ingenierías no son las más solicitadas y que otras áreas como las económicas y las sociales son las que predominan en demanda, con la poca oferta que hay en el sector laboral para los técnicos e ingenieros, el porcentaje de graduados aún sigue siendo muy superior, y la capacidad de absorción para ellos es bajo.

Algunos puntos a considerar son los siguientes: a) No tenemos nuevas empresas de tecnología con alta demanda instalándose en el país. b) Las universidades e institutos tecnológicos sí poseen carreras especializadas por ejemplo en aeronáutica, electrónica, mecatrónica, software, telecomunicaciones, etcétera. c) No se le está dando las suficientes oportunidades a los técnicos e ingenieros para que puedan continuar su especialización ya fuera de las academias. d) Se está excluyendo un buen porcentaje de estos por otras causas, por ejemplo edad, condición social, lugar de domicilio, etcétera.

Ante esto es necesario evaluar lo siguiente: a) Mientras no haya creación o instalación de nuevas empresas de tecnología es mentira que vamos a requerir más técnicos e ingenieros. b) Si no existe un buen ambiente y oferta laboral, de poco o nada va a servir que las universidades e institutos sigan entregando más técnicos e ingenieros. c) Si los salarios y prestaciones no son competitivos el personal especializado no lo vamos a poder obtener o retener por mucho tiempo y este será absorbido por otros sectores que no tienen nada que ver con tecnología o ingeniería pero que ofrecen mejores beneficios, sí tenemos técnicos e ingenieros especializados en nuestro país y eso me consta, pero también ese nivel de especialización, experiencia y conocimiento lleva un costo y la mayoría de empresas locales no lo pagan y muchos de estos profesionales prefieren emplearse en otra cosa, o se van del país. d) Si no se rompen estas barreras de exclusión siempre van a estar con la excusa de que no hay personal.

Conozco casos de profesionales de ingeniería y de carreras técnicas especializadas que se han tenido que emplear en otros rubros debido a las pocas oportunidades o porque los salarios y prestaciones son mucho mejor, da lástima ver que un ingeniero o un TMA, un mecatrónico o un electrónico termine atendiendo clientes o como vendedor de cosas que no tienen nada que ver con su formación tecnológica.

Hay otras industrias, como por ejemplo la aeroespacial, robótica, nanotecnología, las cuales como tal aún no las tenemos en nuestro país, pero que es necesario ir viendo cómo hacer llegar empresas de estos rubros e ir preparando personal para ello, pero mientras eso no suceda, es poco responsable estar pidiendo más técnicos e ingenieros para que terminen subutilizados en otras cosas.