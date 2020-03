Necesitamos mujeres más empoderadas emocionalmente

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y me parece una fecha clave para motivarlas emocionalmente. Estoy seguro, y cada día lo compruebo, de que las mujeres son únicas y admirables porque tienen la capacidad de desarrollarse con éxito en cada una de las áreas que así se lo proponen.

Sin embargo, hay un porcentaje de ellas que nunca sacan sus alas para volar y las mantienen ocultas debajo de las sombras del miedo, de las inseguridades y a la vista de una sociedad que muchas veces quieren que así sea.

¿Por qué como sociedad y familia no formamos mujeres más empoderadas emocionalmente? Son muchas las mujeres que desde su infancia han sido víctimas de agresión verbal y psicológica y recibiendo frases de "vos no sos capaz, esa área no es para vos, sos una inútil", son orilladas a vivir bajo el concepto que muchos les crearon de ellas mismas, o, a vivir pensando que si hacen realidad sus sueños serán juzgados duramente por la sociedad.

Otras viven bajo la sombra de una pareja machista que viendo sus talentos hacen todo lo posible por apagarlos para que no brillen más de los de ellos.

Por eso, mujeres, hoy las invito a empoderarse emocionalmente, no crean lo que nadie les diga de sí mismas, no den el poder a otros de que decidan de qué son o no son capaces, no permitan que nadie les corte las alas y descúbranse, exploren sus talentos, sus habilidades y trabajen en potenciarlas.

Familia, sociedad, si tenemos en nuestro hogar una mujercita, llénela de palabras de motivación, de empoderamiento, identifique sus habilidades y poténcielas. Estoy seguro de que su hija tendrá grandes capacidades que serán un gran aliado para ella en su desarrollo emocional y profesional. Contribuya a que sea una mujer segura y con amor propio, que no permitirá que nadie la violente.

Y usted mujer adulta, inicie hoy una nueva vida, silencie en sus oídos la voz de su pareja, familia o sociedad diciéndole que no es capaz, empodérese emocionalmente y créase capaz de hacer sus sueños realidad. Hoy en día son muchas las mujeres que nos muestran que son líderes en áreas que se consideraron en el pasado solo de hombre. Hágalo usted también.

Mujeres ¿quieren lograr el empoderamiento emocional? Estas recomendaciones les pueden funcionar: sean conscientes de su poder, encuentren su equilibrio, detecten las oportunidades de mejora y pongan en marcha las metas propuestas.

Estoy seguro de que si se empoderan emocionalmente serán capaces de conquistar lo que se propongan. Así que en este Día Internacional de la Mujer le invito a hacerse está pregunta: ¿Qué está haciendo como mujer para empoderarse emocionalmente o qué estamos haciendo como familia o sociedad para empoderarlas?