Necesitamos una renovación educativa integral para que todos los salvadoreños podamos construir futuro

Hay mucho que analizar y muchísimo que proyectar en lo que toca a todas las cuestiones que acabamos de enumerar, y hacerlo respecto de cada una de ellas constituye tarea de primer orden a la luz del propósito modernizador y progresista que se va imponiendo como prioridad operativa en todos los espacios de la realidad del país, y muy especialmente en lo que se refiere al desarrollo humano. Lo que sí no hay que perder de vista bajo ninguna circunstancia es que todos estos temas están engarzados en un eje común, que es el objetivo de irle dando forma definitiva a la identidad nacional, que ha estado en ascuas por tanto tiempo de resultas de los despistes y de los errores que no paran. Ahora vamos a enfocarnos en la educación, cuyo desempeño es particularmente vital para que todo lo demás funcione.

Nuestro sistema educativo, en todas sus expresiones tanto públicas como privadas, está demandando desde adentro y desde afuera reciclajes remodeladores de alto relieve; pero es en el enfoque integral donde se necesita un giro de significativa redefinición. Ahora hay que ponerles mucho más énfasis y empeños a las habilidades por desarrollar, que respondan a los desafíos programáticos y funcionales del presente. Hay que formar personas que puedan desenvolverse tecnológica y proyectivamente a la altura de un presente proactivo y de un futuro sin fronteras. Los viejos esquemas ya no sirven ni para los formadores ni para los que se están formando, y por ende debe haber un cambio radical en todas esas dimensiones.

Reconozcamos que tanto el presente como el futuro están exigiendo replanteamientos innovadores en este y prácticamente todos los otros puntos de nuestra realidad; y en lo que a la educación corresponde, tales replanteamientos parten del concepto básico de la misma. Educación para administrar destino propio y no sólo para adquirir habilidades cognoscitivas. Es decir, no sólo conocimiento sino versatilidad operativa de dicho conocimiento. Y esto responde al hecho de que estamos en la era de las aperturas innovadoras sin límites, a las cuales tiene que responder el fenómeno educativo poniéndose a la vanguardia; porque si no, se va quedando en la más peligrosa de las retaguardias, que es lo que sigue haciéndose sentir.

Y en nuestro caso nacional, esa retaguardia es aún más devastadora porque coincide con un momento en el que estancarse es retroceder a ritmo sideral. Nuestra educación debe centrarse en el despliegue mental de habilidades para la conexión y la interconexión en este mundo que se abre y se cierra al mismo tiempo, movilizando conocimientos nuevos y desmovilizando experiencias vividas, como en un juego sin fin.

Actualmente, construir futuro es una mezcla volátil de lo conocido y de lo desconocido, y la educación no puede obviar tal contraste, sino asumirlo como una norma de buena práctica. Sólo si nos animamos a desplazarnos por ese rumbo donde coexisten todos los contrastes imaginables se abre el mapa de la evolución tanto personal como social. Es, pues, un momento para aprender sin límites preconcebidos.