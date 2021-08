El último recibo de energía eléctrica de la casa de mi papá, que actualmente está sola, que pagué fue el de junio, no he recibido el de julio, puede ser que lo tiraron en la cochera y se voló o se lo llevó un gato. Siempre he sido muy cumplida con mis pagos y por eso busqué la forma de pagar aun sin tener el recibo. Ingenuamente pensé que sería algo sencillo, mi primer intento fue, como tradicionalmente, llamar por teléfono al número que aparece en el recibo y que provoca confianza porque abajo dice "Tu asistencia oportuna 24/7". ¡Qué equivocada estaba! Después de escuchar por 20 segundos una grabación con información variada, viene la primera elección de entre 4 opciones, las que a su vez tienen cada una otras opciones. Ninguna responde a mi necesidad, porque el "robot" me pide el NIC que está en el recibo y yo no tengo recibo. No existe la opción de hablar con un ser humano.

Decidida a no darme por vencida, busco en la página Web de la compañía, cuya dirección también aparece en el recibo, tratando de encontrar alguna forma de comunicarme con un ser humano. Y ahí vuelvo a entusiasmarme porque encuentro un apartado que dice "Servicio al Cliente", pero no encuentro algo que responda a mi necesidad. Pero, qué suerte, veo una opción que dice "Contáctenos". Pero es para Proveedores, Accionistas, Empleos, Preguntas frecuentes y Sitios de interés. Nada para usuarios queriendo pagar el servicio sin tener un recibo.

Sigo dispuesta a lograrlo y me recuerdo del gran poder de las redes sociales. Busco la empresa en Facebook y, maravilla, ahí está la opción de "Enviar mensaje", lo hago, pero de nuevo el "robot" me pide el NIC, le digo que no lo tengo y le explico por qué, y él me repite la pregunta. Yo, tontamente porque seguro que mi caso no lo tiene programado, le repito mi necesidad y obtengo esta respuesta: "Gracias por la información, en breve uno de nuestros operadores retomará tu caso". Indignada, a manera de desahogo, escribo: "¡Necesito hablar con un ser humano, no con un robot!" Sigo esperando.

Soy una fiel creyente de la importancia de la tecnología para mejorar la productividad de las empresas. Desde antes de la pandemia pensaba que la transformación digital no era opcional, sino una necesidad. Todos mis pagos los hago en línea. Pero no estoy de acuerdo en abusar de la tecnología y dejarnos a los usuarios comunicándonos solo con "robots", porque esto no garantiza la satisfacción de los clientes y menos la lealtad. En este caso, siendo cliente cautiva, no tengo otra opción, de lo contrario en el primer intento hubiera abandonado la marca.

Para quienes no conozcan todavía esta herramienta tecnológica que me "atendió", les comparto que un chatbot es un asistente que se comunica con los usuarios a través de mensajes de texto. En esencia, se trata de un programa informático que simula mantener una conversación con una persona. Esta función de chat con robot permite a los negocios brindar respuestas automáticas a las entradas o consultas hechas por el usuario a través de una interfaz específica para tal fin. Aunque muchos crean que del otro lado hay una persona de carne y hueso que envía el mensaje, lo cierto es que suele tratarse de un bot conversacional programado para iniciar interacciones con los visitantes del sitio.

No acostumbro quejarme públicamente, pero esta experiencia me hace sentir la necesidad de hacer un llamado a las empresas, para que evalúen cómo están usando la tecnología en su relación con los consumidores. Los clientes son demasiado importantes para dejarlos solo en manos de robots.