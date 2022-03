Negociaciones Rusia Ucrania. ¿Funcionarán?

Ucrania y Rusia negocian el término de la invasión y sus relaciones a futuro, ambas presentan grandes desafíos y complicaciones y está siempre presente que Rusia no es de fiar, que miente constantemente, lo que lleva a si hay acuerdos de seguridad para Ucrania si Rusia cumplirá y cómo pudiera garantizarse tal cosa.

Analistas consideran que las concesiones pueden ser más que tácticas de dilación, maniobras de engaño. Rusia dijo que aliviaría sus ataques, pero la verdad es que en algunos frentes se han atascado, a la feroz y valiente resistencia de los ucranianos se suman problemas logísticos para las tropas rusas, se sabe que les hacen falta municiones, combustible y equipo para seguir el ritmo que planeaban.

Las negociaciones en Turquía muestra a una Rusia más realista de lo que sucede en el terreno, están más débiles de lo que pensaban, entonces se sientan a negociar, pero no tienen ninguna prisa por retirarse de Ucrania, según diplomáticos y analistas que están al tanto de las conversaciones.

Rusia ha ofrecido reducir la intensidad drásticamente alrededor de Kiev y en Chernihiv (al norte) como un gesto para construir confianza mutua en futuras negociaciones, pero el avance ruso en el norte se ha atascado y en Kiev han pasado a tomar posiciones defensivas ante el contraataque ucraniano.

Lawrence Friedman, profesor emérito de Estudios de Guerra en el King’s College de Londres, dice que la desescalada es una forma elegante de llamar a una retirada. Rusia está ajustando sus metas a la realidad, porque la guerra es bastante empírica y lo que parece estar cediendo es realmente lo que pueden hacer por el momento, pero retirada no significa rendición, continúa, y advierte que debe tenerse cuidado en las negociaciones con Rusia, no están listos para serias negociaciones, que no resulten en algo que Vladimir Putin pueda vender como una victoria en su país.

Analistas consideran que al menos necesitan control de Mariupol, la ciudad portuaria sitiada que aún resiste, pues eso le daría una ruta terrestre segura entre Crimea en el oeste y Donbas en el este.

Pero Rusia no está en posición de negociar seriamente, para ello tendrían que ir mejor en la guerra que no es el caso, según la Fundación para Investigación Estratégica, un grupo de análisis francés. La pausa es un buen momento para Rusia para consolidarse, reagruparse y salir de los lugares que presentan dificultades logísticas para hacer llegar comida y municiones, algo que les está haciendo falta importantemente.

Para la investigadora de Londres Chatam House y su director R. Nibblet las negociaciones no son serias, en el sentido que para ambos bandos es una continuación de la guerra, no una solución, mientras Rusia se concentra en el este, a Ucrania le será difícil cambiarse de una defensa ágil de guerra asimétrica a un contraataque serio.

Y aunque Putin obtenga en la mesa algo visiblemente bueno, será por ahora, luego reorganizará su ejército y continuará su carrera expansionista, piensan muchos analistas occidentales.

El presidente Biden ha tomado con precaución y duda la oferta rusa de retirar algunas tropas de Ucrania, dijo que verían cuán cierto es y lo seguirían con atención, mientras tanto continuarán las fuertes sanciones y seguirán ayudando a Ucrania en su gesta de defensa.

No hay guerra fácil ni más aún negociaciones para finalizarla. Ojalá, para que cese el horror y la carnicería.