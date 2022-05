El mundo ha cambiado más en los últimos 2 años que en los 20 anteriores: la pandemia, desastres naturales, levantamientos sociales, ataques a la democracia, la guerra de Putín; el desplome del Bitcóin; la "inflazón". La madre naturaleza tuvo un ligero respiro gracias a la cuarentena, pero salimos tales leones desenjaulados, con todos los poderes destructivos.

Los empresarios no pueden quedarse de brazos cruzados ante los cambios sociales ni la depravación ambiental. Deben preguntarse si contribuyen a que el mundo sea un mejor lugar. Si la respuesta es no, más vale se pongan las pilas para corregir rumbo. De lo contrario, sus consumidores migrarán a empresas que, con hechos y no palabras, estén contribuyendo a forjar un mundo mejor para todos, incluyendo el medio ambiente.

En su libro Net Positive, el consultor Andrew Winston y el ex-CEO de Unilever Paul Polman (2009-19) definen como Neto Positivas a las empresas que generan valor a la sociedad en las que operan. ¿Cómo? Mejorando el bienestar de todas las personas (clientes, empleados, proveedores, accionistas) y devolviendo al medio ambiente más de lo que toman de él.

Todavía ninguna empresa es 100 % Neto Positiva; lo importante es que algunas han decidido apostarle a un mundo mejor, más humano, más cercano, más verde. Aplausos si su empresa valora y compensa, de forma equitativa, al talento masculino y femenino. Si su cabeza de RRHH no descarta un CV solo porque el candidato es gay. Aplausos por perseguir un propósito más allá de lo comercial. Aplausos por colarse en las mentes y corazones de consumidores y colaboradores.

Aplausos al Banco de América Central, por ser el primer banco en la región en subirse al tren Neto Positivo, para generar prosperidad en los 6 países en los que opera. Su nueva brújula, además de una banca más simple, digital y transparente, facilita la generación de oportunidades regionales, pues le interesa frenar la migración de talento en busca de grama más verde al otro lado del cerco. ¡Toca abonar nuestra propia grama!

Aplausos al BAC Neto Positivo pues además de su transformación económica, digital y social, nos impulsa a no seguir cayéndole a palos al medio ambiente, y así contribuir a la reducción de nuestra huella de carbono. "Hagan algo por la huella de basura también" suplica la lorita Pepita.

Las empresas que están enfocadas en construir un mundo mejor necesitan de nuestro apoyo. Al igual que JFK, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país.

La respuesta es ¡mucho, muchísimo! También debemos apostarle a un mundo más humano, más cercano y más verde. Bajémosle rayitas al odio, al resentimiento, al consumismo; seamos más tolerantes, respetuosos, generosos; trabajemos con entrega y pasión; cuidemos nuestro cuerpo y mente; vivamos dentro de nuestras posibilidades; riamos más, ladremos menos; no sigamos cayéndole a palos a nuestra frágil naturaleza.

Empresas y ciudadanos, debemos apostarle a la transformación económica, social y ambiental; definir un propósito empresarial y personal que nos guíe a construir un mundo mejor. Debemos entrar en modo Neto Positivo enfocándonos en respetar el medio ambiente y mejorar el bienestar propio, y el de mengano, fulano, zutano y perencejo.

Como los últimos dos años lo han demostrado, nuestro barco se está hundiendo; los músicos no pueden seguir tocando como si nada. Lo que sí nos toca a todos, toditos, es ponernos las pilas para corregir rumbo, y así evitar el naufragio económico, social y ambiental. ¡Manos a la obra!