Un nuevo mundo, los mismos humanos. Estoy usando el título en inglés porque me gusta más como se escucha, pero especialmente por respeto a su autor. New World Same Humans es un boletín semanal sobre tendencias, tecnología y sociedad, fundado por David Mattin, quien es un locutor experimentado que también ha escrito y presentado documentales para BBC Radio 4 y es miembro del Global Future Council on Consumption del Foro Económico Mundial. Es autor del libro Trend-Driven Innovation (Innovación impulsada por las tendencias).

Desde que, en mi búsqueda constante de contenido interesante para mantenerme actualizada, leí por primera vez este boletín, me encantó el concepto porque es totalmente cierto que a pesar de todos los cambios que se estén dando en el mundo, los seres humanos seguimos siendo los mismos, en nuestra esencia. Mattin lo expresa así: "Gran parte de mi trabajo, incluido este boletín, gira en torno a un marco simple. Se trata de la colisión entre un mundo cambiante, incluidas las nuevas tecnologías, y las necesidades y valores humanos fundamentales. Lo he dicho ahora de un millón de formas diferentes: un mundo nuevo, los mismos humanos".

Efectivamente es algo simple, pero que puede parecer complejo, porque, aunque los humanos seamos los mismos, está comprobado que el contexto o entorno en el que vivimos afecta nuestros comportamientos y la forma como tomamos decisiones. Como bien lo expresa Mattin, "nuestra naturaleza fundamental y compartida no cambia. Pero cuando se pone en contacto con un mundo cambiante, surgen nuevos comportamientos y mentalidades humanas. Es más, si podemos verlos emerger, podemos atenderlos creando nuevos productos, servicios y experiencias". Es aquí donde está el gran reto de las empresas, en saber interpretar y aprovechar estos cambios, para responder a las nuevas necesidades de los consumidores y mantener sus marcas y productos siempre relevantes.

Pero el boletín de esta semana –los envía todos los domingos– se refiere a un tema que invita a la reflexión. Se trata de que según Mattin, en los últimos 100 años nos hemos enfocado solo en el "yo quiero" y esto nos ha llevado a sociedades dañadas por la desigualdad y la desinformación y a una crisis ambiental existencial. Él opina que necesitamos una nueva forma, ampliar el marco hacia un modelo que mire más allá de las personas individuales y una comprensión limitada de sus deseos cambiantes, y en cambio, ver a esas personas como son, inseparablemente integradas en sistemas, tanto sociales como planetarios.

Mattin también hace referencia al Informe Tendencias 2020 de la agencia de diseño Fjord, que habla sobre la necesidad de pasar del diseño centrado en el ser humano, que privilegia al usuario individual, al diseño centrado en la vida, que adopta una visión holística de las personas como habitantes de la sociedad y el medio ambiente, ecosistemas. Diseño que tenga en cuenta la vida de todos nosotros y también las formas de vida no humanas.

Creo que tratar de pasar del "yo" al "nosotros" es una aspiración que siempre ha estado presente en nuestras sociedades, sin mucho éxito. Pero, aunque resulta ser todo un desafío, me provoca pensar que en estos tiempos complejos, de incertidumbre que estamos viviendo, podría volverse más factible y hacernos más felices.

Los invito pues, a reflexionar en qué tan enfocados en el "yo" han estado a lo largo de sus vidas y si habrá llegado el momento de considerar auténticamente el "nosotros" en todas sus relaciones.