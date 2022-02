Me temo que aunque retome un título de Miguel de Unamuno, esta columna no tenga lamentablemente mucho que ver con su magnífica novela. Tiene más que ver, de nuevo desgraciadamente, con el mundo que crea Bukele en El Salvador: un ambiente de opacidad, confrontación, mentiras e imágenes. Una niebla permanente y artificial.

Artificial en el sentido de voluntaria. En un momento en el que la gente está harta de la política y de su propia lógica circular y desconectada, de los políticos y sus chanchullos arribistas; en un momento, por lo cual, estos últimos deberían intentar recuperar la confianza de los ciudadanos, en particular en nuestro país donde hay tanto que hacer para el que quiera trabajar de verdad por el bien de la gente, Bukele busca estimular al contrario la tendencia de la resignación general para poder actuar en la impunidad. Para ello, mantiene un ruido gubernamental incesante que acentúa el único legado que dejará algún día: un recelo total hacia la política por una nueva traición –anunciada– de un político, más sibilina y perversa que todas las anteriores. Será sin duda el golpe de gracia. ¿Cómo creerle después de esto a cualquier político, al enésimo, que vendrá anunciando claro y fuerte que será diferente de "los mismos de siempre" y que él sí de verdad cambiará las cosas y el rumbo de la historia? ¿Cómo creerle cuando la tarea será aun más grande al tener que (re)construir todo a partir de las pocas ruinas que desafiarán la inexorable caída?

El método bukeliano es generar un alboroto constante, activar varios focos escandalosos para desviar la atención. O mejor dicho, para captivar la atención en varios puntos; en tan numerosos elementos que ya no se sabe muy bien dónde mirar como cuando uno busca a alguien en una muchedumbre en movimiento. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde mirar? ¿Cómo fijarse en todos los individuos? ¿Cómo encontrar un rostro en particular en medio de tantos otros?

Para confundir los radares en la neblina, no cesa nunca la bataola. Por ejemplo, va a criticar abiertamente a otros países como suele hacerlo y lo ha hecho últimamente mediante unos tuits en inglés. ¿A quiénes van dirigidos? Bukele escribe: "This is Paris, today. Imagine this was in El Salvador..." con un video –efectivamente impresionante– de tanques de la policía francesa que se prepara para la llegada del "convoy de la libertad" que se refiere a la protesta contra las restricciones del covid-19 que nació en Canadá. Bueno, la verdad es que es bastante fácil imaginarlo puesto que eso ocurrió cuando impuso arbitrariamente un cerco militar en el municipio de La Libertad el 17 de abril de 2020. Pero aun peor sería, por ejemplo, militarizar una Asamblea Legislativa. "Imagine this was in El Salvador...".

Al día siguiente, en una dinámica multilingüe, Bukele escribe: "Vive la liberté!" Este tuit no merece más que la mención y la afirmación que sabemos que es otra provocación entre los fuegos artificiales de las provocaciones. En cambio, un tuit que sí merece nuestra atención es este: "The real war is not in Ukraine, it’s in Canada, Australia, France, Brussels, England, Germany, Italy... They just want you to look the other way". Esta última frase es valiosa. Mirar lo que hace el vecino para esconder lo que uno hace. Los gestos metatextuales –inconscientes o no– de Bukele son siempre un éxito rotundo.