Merecíamos una campaña para adultos. A cambio hemos tenido una profunda discusión sobre los colores, un poco de inglés sin barreras, misoginia cuando se puede, vulgaridades cuando se debe y en general una comunicación que no respeta códigos.

¿Por qué la resistencia de los candidatos a hablar de las pandillas, del plan de seguridad, de la vulnerabilidad de nuestros cuerpos de seguridad? ¿Por qué el disciplinado silencio de todos ellos sobre el flujo migratorio ilegal y lo que el Gobierno estadounidense le hace a nuestros compatriotas? ¿La no alusión a la corrupción de los presidentes Flores, Saca y Funes es pactada o una infeliz coincidencia?

Uno de los cientos de emigrantes salvadoreños ilegales del último mes fue atropellado en Tijuana. Su familia aspira a que Cancillería les colabore a traer su cuerpo sin incurrir en gastos que les resultarían imposibles. Y justo en esta coyuntura, dos de los candidatos creen oportuno discutir sobre universalizar la enseñanza del inglés en El Salvador como ventaja laboral competitiva. Ah, y sobre a quién se le ocurrió primero...

Aún más difícil de entender es que, luego de un último año con valientes investigaciones periodísticas delatando la peligrosa regresión de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, con unos rasgos de desnaturalización de sus funciones que no admiten matices, ninguno de los candidatos se haya pronunciado al respecto. El único que ha criticado la estigmatización que sufre nuestra juventud en multitud de barrios es Hugo Martínez, amarga paradoja patrocinada por Óscar Ortiz.

Por las plataformas, el lenguaje, el vestuario y los estudiados manierismos, convengamos que Carlos Calleja y Nayib Bukele le hablan fundamentalmente a los jóvenes y que sus aspiraciones pasan por reclutar al votante virgen y al universitario. Siendo precisamente esos mismos ciudadanos los que sufren la mutilación de su movilidad y son el blanco de la sospecha policial en los centros urbanos, ¿por qué recrear otros temas cuando ese es "el tema" del votante aún no económicamente activo?

Continuemos en el terreno de lo incomprensible. Después de dos meses de campaña, solo el presidenciable del oficialismo se ha referido directamente a las pandillas y a quitarles el control territorial.

Claro, de un modo que no convence a nadie pero ¿qué más puede hacer? Es cierto, Sánchez Cerén militarizó la seguridad pública aún más que Saca y que Funes, y el GRP terminó de pudrirse justo en sus narices, pero Hugo Martínez no sonará a revisionismo sino hasta la hora nona de la campaña. Todos sabemos quién sigue mandando en el Frente.

Pero, ¿por qué los opositores hacen mutis sobre las maras? Solo hay dos explicaciones a este reprochable silencio: o creen que los vasos comunicantes que sus partidos y entornos tuvieron con las pandillas en el pasado les pueden pasar la factura, o simple y llanamente no les importa que los ciudadanos continúen a merced de esa subversión del Estado.

No descartemos esa última posibilidad. Es que nadie en su sano juicio puede ni debe pretender la máxima posición en el servicio público sin atender, sin someterse, sin ser vigilante y a la vez soldado de la agenda de la mayoría. ¿A qué creen que llegarán a la presidencia si no es a combatir la marginalidad, la pobreza y a la delincuencia, su hija putativa? Que no les importe, que no lo sepan o que no lo entiendan es tan grave como llevar a la Casona a los que solo llegaron a asaltarla.