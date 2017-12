No a la corrupción en El Salvador

Por otra parte, es de felicitar a las universidades que se han sumado a la iniciativa en el proyecto Fortalecimiento de Plataformas de Diálogo Anticorrupción, propósito que fue lanzado por USAID. Esto es un indicativo que el sector universitario está interesado en luchar contra la corrupción. El Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a colaborar.

¿Es justo que se despilfarre el dinero que el pueblo le brinda al Estado gracias a los impuestos? Por eso, las universidades han creado el Consejo Consultivo, el cual es un esfuerzo apoyado por el rector de la Universidad Francisco Gavidia, Ing. Mario Ruiz Ramírez. El trabajo se hará en unión con otras universidades. El rector de la UFG manifestó en una emisora radial: “Hay que desarrollar un control de contraloría social, comprometiendo a los líderes... que no solo se quede en ruido, que se haga cumplir la ley”. El proyecto es un compromiso que las universidades están incidiendo para poder luchar contra la corrupción. No le dejemos las arcas abiertas a los que dirigen este país, estar vigilando a los que administran el dinero es tarea de todos.

Se espera que líderes de opinión, pensantes y otros sectores se sumen a colaborar. A nadie le gusta que le estén contando las costillas. Me imagino que los diputados no estarán muy contentos. No es justo que organismos internacionales estén invirtiendo en diferentes programas de ayuda para El Salvador y esos fondos se desvíen para otras actividades. ¿Tenemos a funcionarios éticos? ¿Ejercen con transparencia los fondos públicos los funcionarios?

Esta iniciativa de hacer diálogos es importante para nuestra sociedad, la cual está harta de evidenciar tanta corrupción. Todos los sectores de la sociedad podrán participar, luego de las consultas se le entregará un documento a los tres órganos del Estado y otras entidades. Es una muestra que todos unidos podemos alcanzar consensos, diálogos, transparencia y que los fondos públicos se manejen con transparencia.

Ser honestos debe ser la prioridad para los gobernantes, se escucha la frase “como aquellos robaron”. Esto sucede a menudo y es una paradoja que los políticos hablen de ética y transparencia, y las escuelas no cuenten con infraestructura adecuada, los hospitales públicos carezcan de equipo y medicinas, etcétera. Es momento que nos sumemos y no tengamos miedo o apatía para luchar contra la corrupción. Por eso muchos ciudadanos ya no votan o ya no confían en los funcionarios. Es momento de actuar.