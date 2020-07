No alcanza ni para la comida

Esta semana se difundió información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta organización monitorea y publica precios internacionales y locales de productos agrícolas que incluyen precios internos, precios al productor agrícola, precios a minoristas, mayoristas y consumidores, Índice de Precios de los Alimentos y otra información de utilidad para conocer el comportamiento. Su página web da acceso a datos mensuales y anuales de varios países.

LPG compartió información contenida en Informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo 2020. En nuestro caso, la información es preocupante. Bajo el título "Es más caro comer en El Salvador que el resto de C. A.", la estimación que se hace sobre el costo de la alimentación que cubra las necesidades nutricionales mínimas es de $5.09 por persona, por día. Alimentarse en nuestro país cuesta el doble de lo que cuesta en México.

Con lo que una persona en nuestro país tiene que gastar para alimentarse de manera nutritiva, en Costa Rica comen más de dos personas y en Honduras, una y media persona. Con la información publicada por la FAO, una familia promedio en nuestro país tendría que tener un ingreso de $535 mensuales para cubrir exclusivamente sus necesidades nutricionales. Pero, el salario mínimo promedio es de $250 mensuales. Con dos personas trabajando por hogar, no alcanza ni para la necesaria nutrición.

¿Por qué es acá tan cara la comida? Es la pregunta que merece buscar respuestas. De todos es conocido que en El Salvador la producción agrícola tiene costos elevados porque los insumos son más caros que los países vecinos. Los costos de producción son más elevados, y así se tiene menos competitividad. Esto no es nuevo. ¿Es un problema de aranceles de importación? ¿Es un problema de oferta de insumos sin competencia?

Hay que preguntarse y preguntar por qué. Y vale hacerlo porque el gobierno ha importado toneladas de alimentos para beneficiar, dijeron, a los más afectados por la pandemia. ¿A qué precio? Se ignora. Lo que ha salido a luz pública es que los alimentos se están distribuyendo a personas de clase media en áreas urbanas. Y dicen, que la distribución se hace solicitando el documento de identidad personal, que se ingresa a bases de datos. Seguramente la información se destina a justificar ante la Corte de Cuentas los millones asignados, pero dicen, que también para afiliar al receptor al partido Nuevas Ideas. ¿Tienen el consentimiento de la gente beneficiaria?

Estamos en campaña electoral y se está manipulando el hambre de la gente. Se está irrespetando la dignidad humana y, además, despilfarrando recursos públicos violando el mandato que la Constitución de la República da a los funcionarios de no utilizar recursos públicos para fines partidarios.

No lograremos alcanzar el objetivo de hambre cero de la agenda 2030. Así lo proyectan. Y el impacto del covid-19 pone a muchos más en riesgo de hambre. Son alrededor de 300 mil salvadoreños más los que han caído en condición de pobreza estima FUSADES. Y... no se ven luces gubernamentales para dinamizar el agro. Se escucharon quejas y acusaciones, pero desde entonces, no hay más que importaciones millonarias (sin rendición de cuentas) y distribución de canastas. Esta estrategia es insostenible con 1.6 millones de habitantes que deben alimentarse y nutrirse 3 veces al día durante 365 días cada año.