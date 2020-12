No cumplen con la ley

No hay nada nuevo bajo el sol. La historia se repite una y otra vez. Una vez en el poder, cualquiera se olvida de sus propuestas y críticas. Caen en lo mismo. Sin embargo, caen con mayor gravedad.

La presidencia de la república llama a la confrontación y al odio, al irrespeto de la ley, al irrespeto a los funcionarios elegidos democráticamente. La presidencia de la república demuestra, una y otra vez y de manera permanente, su incapacidad de cumplir con la Constitución y mucho menos, hacerla cumplir. La presidencia de la república se empeña, y con efectividad, en generar desarmonía social para perder la paz y la tranquilidad al interior del país.

Se ocupa en todo lugar, en demostrar su habilidad para generar desarmonía e intranquilidad. Demuestra que no le importa ley alguna, que no le importa persona alguna, que no le importa institución alguna. Es ejemplar en el desprecio que evidencia a los ciudadanos y a la sociedad. En la reciente graduación de oficiales de la Fuerza Armada, se lució emitiendo opinión sobre los acuerdos de paz. Penoso. Y a la Fuerza Armada parece que no le importa volver al pasado.

Allí está distorsionando su papel constitucional porque el comandante en jefe irrespeta la Constitución. Atrás queda esa institución que con mucho empeño cambió su papel pasando de un papel represivo e irrespetuoso a los derechos humanos a una institución "permanentemente al servicio de la nación y comprometida con los derechos humanos". Se ganó respeto. Pero, el actual comandante en jefe la ha convertido en SU cuerpo de seguridad, comprando su voluntad y servilismo con millones de refuerzo presupuestario.

No solo la Fuerza Armada refleja el servilismo a la presidencia. A la Policía Nacional Civil también le ha distorsionado su papel. No cumplen con sus atribuciones por indicaciones de la presidencia. Hacen presencia, pero no cumplen con su tarea de resguardar la paz, el orden y la seguridad pública con "estricto apego al respeto a los derechos humanos". Tanto así, que hasta se discute crear un nuevo cuerpo. ¡Qué retroceso! ¡Qué pérdida para el país! ¿Vamos a quedarnos con instituciones que demandarán depuración, transformación o reemplazo?

Y los tentáculos del irrespeto a la ley llegan hasta los seguidores partidarios. Quieren que a los candidatos de NI se les inscriban, porque así lo quieren. No importa que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley; la moralidad, la capacidad y competencia notoria no importan. La ideología y la lealtad ideológica tampoco importan. Pueden ser tránsfugas, agresores o delincuentes los que NI tiene en planilla, quieren que los inscriban, así porque sí.

Los seguidores partidarios, seguramente poco informados y formados, demuestran el efecto de la enseñanza presidencial. Quieren suplantar a la autoridad en el tema. Quieren convertirse en la autoridad en el tema. Agreden con energía en todos los medios disponibles. Y, no satisfechos, son capaces de privar de libertad a los magistrados elegidos para conducir los procesos electorales cumpliendo con la ley.

Con el perfil que tienen y con el ejemplo que les dan, creen tener justificación para presionar la toma de decisiones a su favor. Ojalá que los magistrados mantengan el compromiso con un proceso electoral basado en el cumplimiento de la Constitución y las leyes secundarias. Ojalá que respeten la jurisprudencia que desde la Sala de lo Constitucional se ha emitido.