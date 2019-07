No es Spotify, sino la sintonía con la audiencia

En la Asamblea Legislativa se discute una iniciativa que pretende conseguir que el 40 % del tiempo al aire con música en la radio sea exclusivamente dedicado para música nacional por ley.

La iniciativa parece tener un considerable apoyo. El 12 de junio, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) dio a conocer una encuesta, realizada a través de su cuenta de Twitter, donde el 70 % de un grupo de 5.6 mil (sic) personas dice estar de acuerdo con que se obligue a que el 40 % de la música en radios sea nacional.

El argumento en contra se centra en el derecho a la libertad de elegir del consumidor, pero es escurridizo y difícil de tratar. Este aspecto no se ve a simple vista, porque es un escenario que solo podría apreciarse si la ley estuviera vigente y pudiéramos comparar la situación con y sin ley. No obstante, el hecho de que este aspecto no haya acontecido no invoca necesariamente que no sea real.

"Para gustos hay sabores" dice el dicho, y es difícil comprobar a ciencia cierta si todos o algunos radioescuchas encuentren dentro de la música nacional todos y cada uno de los ritmos u opciones que deseen escuchar. Por ejemplo, desde el estilo tropical están los clásicos "Barato", "Moviendo el atol de elote" y el "Baile del sapito", que le gustan a mucha gente; también hay mezclas novedosas de ritmos por medio de nuevos géneros con los grupos juveniles –los que son, por cierto, mis favoritos– como Adrenalina y Frigüey.

Sin embargo, ¿qué hay de la alternativa? ¿Quién de nosotros no ha leído anuncios como los siguientes: "¿Quieres música ilimitada?", "Descarga tu música", "Escucha sin anuncios", "Reproduce lo que quieras", "Salta las canciones de manera ilimitada"? Estas son algunas de las ofertas que la aplicación Spotify ofrece. Aunque no es gratuita, es una opción libre a la que el consumidor de radio puede acudir. Si ya no quiere seguir escuchando música nacional, incluso puede ir a YouTube y listo.

Optar por otra opción generaría costos nuevos. Por ejemplo, para el consumidor habría costos en los datos del celular o el pago por comprar la aplicación; para las radios, podrían disminuir en alguna medida los ingresos si deja de percibir pauta publicitaria, si se oyen menos. Sin embargo, aunque ambos aspectos son posibilidades difíciles de predecir y medir, desde un punto de vista práctico ¿es posible acatar este tipo de ley por obligación? Desde mi punto vista, la libertad se impone, sin que eso signifique necesariamente un menosprecio por lo nacional.

Desde el artista hay otra razón que ponderar. Aunque muchas de las personas que escuchan radio terminan oyendo lo que salió en ese momento, también es cierto que un artista –tanto un escultor, poeta, pintor o compositor– desea capturar a la audiencia por que llama la atención del público y su arte penetró lo profundo del ser. La respuesta genuina del público viene libremente, no por obligación o ley. De la misma manera que usted terminó de oír esa canción que sonó, nacional o extrajera, cuando sintonizó la radio.