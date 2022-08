No es en esa dirección, señor procurador de Derechos Humanos

Aunque la Constitución de la República faculta al procurador de Derechos Humanos a formular en privado sus recomendaciones para garantizar el respeto a las garantías ciudadanas, hay coyunturas en las que el carácter público de sus manifestaciones es tan importante como el contenido de su declaración.

Ese es el principal reclamo que los sectores que vigilan esta materia hacen al trabajo del procurador saliente, Apolonio Tobar, quien ayer se presentó a la Asamblea Legislativa para postularse para otros tres años en el cargo. Luego de proceder con el trámite, el funcionario brindó un discurso en el que lamentó la burocratización del ente, prometió echar a andar un proceso de cambio operativo e invitó al país a la unidad. Y en esos poco menos de diez minutos en los que atendió a los periodistas, ilustró a la perfección el problema por el que pasa esa decisiva contraloría: querer encontrar matices y eufemismos en la coyuntura de derechos humanos más precaria de la posguerra.

Tobar no se atrevió siquiera a recoger el dato de los centenares de denuncias de detenciones arbitrarias que constan no sólo en los atestados de la institución sino de manera profusa en los medios de comunicación independientes. Según su exposición, los principales problemas del régimen de excepción y del hacinamiento carcelario que ha profundizado hasta cifras impensadas son que la Procuraduría de Derechos Humanos no es ágil en el trámite de las denuncias y que las cárceles no cuentan con cerámica en el piso, que les falta una mano de pintura y que a los reclusos les faltan colchonetas.

Todo eso es importante, urgente en el caso de mejorar las condiciones mínimas para que la población reclusa pueda descansar, comer y mantenerse sana, pero nunca pesará lo suficiente como para ignorar que la principal amenaza a los derechos humanos de la población desde hace cuatro meses es la desviación doctrinaria y por ende metodológica de la Policía Nacional Civil, la militarización de la seguridad pública y el hundimiento procesal del sistema de justicia, en el que el individuo ha perdido valor para alimentar y justificar una narrativa política.

Solidarizarse públicamente con las denuncias y respaldar de esa manera a las familias de los reclusos, haya o no suficientes indicios para que se les procese, es también tarea de la Procuraduría de Derechos Humanos. Creer que se sirve a la nación con una posición tibia disfrazada de sensatez es indigno para una institución cuya mera fundación sólo fue posible sobre la sangre de miles de salvadoreñas y salvadoreños vejados por el terrorismo de Estado y la violencia subversiva.

En su alocución, Tobar mencionó varias veces la palabra gobernabilidad como un estado ideal de la función pública y el aporte que la Procuraduría le ofrece al país. Detrás de ese comentario hay falta de ubicación y pobreza en el análisis: lo que la nación salvadoreña necesita es verdad sobre los asesinatos de fines de marzo, los autores intelectuales y materiales, claridad acerca de si se está combatiendo de manera uniforme a todos los grupos identificados con la pandilla, como mínimo garantías a la vida de todos los detenidos y el compromiso público del gobierno de que no se servirá del régimen de excepción para hacer persecución política. Eso no se compra ni se canjea con promesas de gobernabilidad sino con demandas de democracia y justicia.