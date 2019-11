No es lo mismo

No han sido pocas las ocasiones en las que me han cuestionado por qué darle más importancia a las muertes de mujeres, sobre las de los hombres. Sobre todo –argumentan– si todos somos iguales antes la ley. Y normalmente me tomo el tiempo para intentar explicar la diferencia a quien me cuestiona, porque entiendo que venimos de una cultura en la que el machismo estaba normalizado y que incluso se veía inofensivo.