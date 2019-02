No es lo mismo verla venir... que bailar con ella

Los resultados electorales fueron los esperados. Las encuestas lo afirmaban: Nayib ganaría en primera vuelta, ARENA segundo lugar, FMLN en un lejano tercer lugar y una alta abstención por el rechazo a los partidos tradicionales. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Solo los partidos no lo veían.

Estas elecciones fueron un terremoto político. ARENA y FMLN no son inmortales. Pueden desaparecer o convertirse en grupúsculos minoritarios, PDC, PCN lo comprueban.

Si siguen con su mismo comportamiento, con su ceguera al no reconocer lo obvio, cambiando en apariencia para continuar igual, van a su extinción. Deben reconocer sus errores, fortalecer sus virtudes, cambiar lo caduco e implementar los cambios.

Es necesario un relevo de pensamiento y generacional. Deben aceptar, jóvenes o viejos, irse y dejar el espacio a otros, si la realidad lo demanda. La solución no es gente joven con pensamiento viejo. Se requiere gente mayor y joven con honestidad, objetividad, claridad, profundidad, perspectiva, valentía para analizar la realidad y aplicar las resoluciones necesarias.

En estas elecciones han visto la posibilidad de convertirse en actores irrelevantes de la vida política, ver morir su instrumento político que permite su modo de vida. Ahora les va a tocar bailar con ella para ver si logran sobrevivir. Viene lo más difícil, deben actuar contra natura de lo que son. De nadie más que de ustedes mismos depende. Cambian o mueren.

A Nayib le va a tocar el momento más difícil de los últimos tiempos. Como candidato fue fácil criticar o prometer, como presidente deberá responder a las expectativas que despertó. No tendrá mucho tiempo ni espacio para moverse. Por su bien y del país, a todos nos conviene responda de la mejor manera a los desafíos y problemas que tendrá. Su alternativa política también bailará con la muerte. Si le va mal nos lleva a todos.

Necesitamos una sociedad civil organizada propositiva, crítica, objetiva sobre su papel e identidad. No son absolutamente imparciales, tienen afinidades y dependencias. No hay problema, todos lo sabemos.

Los ciudadanos deben organizarse y presentar nuevas opciones. Antes de las elecciones algunos habían manifestado su voluntad. Háganlo. Hasta pueden ser la alternativa a los actuales partidos.

Todos debemos asumir nuestra responsabilidad por nuestra acción u omisión.

Para la convivencia pacífica es conveniente el diálogo y debate de las diferentes formas de interpretar la realidad para construir las mejores alternativas de enfrentar las necesidades, aspiraciones de los ciudadanos. Los partidos políticos pueden ser instrumentos para ello.

Por ello es importante que ARENA y FMLN continúen, pero modernizados, sin las lacras del pasado. Que lo malo de su pensamiento y acción se vaya al cesto de basura de la historia. Si no lo hacen, ellos se irán al cesto de basura. De nadie más que de ellos mismos depende. Cambien por su bien y el del país.

La visión anti partido de la ciudadanía fue producto del actuar de los partidos. No es culpa de los ciudadanos, es culpa de los partidos. Deben cambiar si quieren que la ciudadanía cambie de opinión, si no serán dinosaurios en camino de la extinción.