No es negociable

Hay necesidades humanas básicas que no son negociables. Esto lo tiene claro el Índice de Progreso Social que periódicamente se difunde en el país.

En la primera de las tres dimensiones del Índice de Progreso Social se definen cuatro necesidades básicas: (1) La nutrición y la asistencia médica básica. Por esto, periódicamente se monitorea el porcentaje de niños con desnutrición, la tasa de mortalidad infantil y materna y las muertes por enfermedades infecciosas. (2) El agua y el saneamiento básico. Sin este vital líquido, imposible cumplir con las medidas sanitarias establecidas para prevenir el covid-19, imposible controlar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, imposible no ocupar valioso tiempo en largas caminatas para abastecerse. Por esto, el seguimiento periódico al número de hogares con acceso a agua potable, con disponibilidad de infraestructura de saneamiento, es clave.

(3) La tercera necesidad básica de la primera dimensión del Progreso Social es la vivienda. La gente necesita contar con un espacio para vivienda accesible, construida con materiales resistentes, con acceso a servicios básicos y, en nuestro caso, sin vulnerabilidad ni riesgos. Por esto son importantes las normas de construcción, la planificación del desarrollo urbano, las regulaciones para la construcción de vivienda y sobre todo, dentro de los dos ámbitos de la administración pública, la definición de quién es responsable de qué. Sin claridad y respeto a las atribuciones, cada quien construye como quiere y en donde quiere. Y así, ¿a dónde se va el ordenamiento territorial?

(4) La cuarta necesidad básica es la seguridad personal. Se incluye, en primer lugar, la tasa de homicidios, tasa que ha inspirado una y más declaraciones y negociaciones poco claras. La tasa ha inspirado medidas distorsionantes al marco regulatorio, la aprobación de préstamos millonarios y la disponibilidad de recursos que arriesgan la racionalidad en la toma de decisiones. El "hay que gastarlos" no justifica adquisiciones fuera de la realidad.

La cuarta necesidad también incluye la tasa de crímenes violentos y la percepción sobre la criminalidad. Ambos afectan la opinión y el accionar de la gente. El aquí se puede ir... y el allá no se puede pasar son comunes. Y el último indicador de necesidades básicas que incluye el Índice de Progreso Social son las muertes en accidentes de tráfico.

Según estadísticas oficiales, en 2019 los fallecidos en accidentes fueron 1,406, número que se redujo en 2020 a 1,051 (25 % menos). A julio de 2021, se contabilizaron 739 personas fallecidas en accidentes de tránsito (LPG, 26.07.21). En Semana Santa se registraron 45 muertos y en la vacación de agosto, 35, dicen las autoridades. Así, a julio se acumularon más de 780 muertes en accidentes de tránsito.

Se invade el carril contrario, el conductor se distrae con el teléfono, las señales de tránsito no se respetan, no se guarda la distancia adecuada ni se respeta la velocidad y por último, según las causas que oficialmente se identifican, se maneja en estado de ebriedad. Entre las causas falta el mal estado del vehículo... no se chequean los frenos y las llantas, de segunda, se usan hasta que se observa la lona. Está pendiente recuperar la obligación de hacer revisión vehicular como requisito para renovar la tarjeta de circulación.

Hay herramientas para monitorear la evolución del progreso en necesidades básicas. En el indicador de muertes en accidentes de tránsito hay voluntad de las autoridades por el control aunque hace falta rigurosidad. Y esto porque al volante la responsabilidad es individual.