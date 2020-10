No existe el derecho al insulto

En sentencia del Tribunal Constitucional español de 1990 al tratar un caso sobre la libertad de expresión y los límites a su ejercicio se expresó: "Los epítetos y afirmaciones constituyen sin duda insultos en el más estricto sentido de la expresión y nada tienen que ver con la crítica, por dura que sea de una conducta. Se colocan por tanto, fuera del ámbito constitucionalmente protegido de la libre expresión y representan en consecuencia la privación a una persona de su honor y reputación al ser vejada en un medio de gran audiencia". Esta sentencia está colocada por Luis López Guerra –quien fue vicepresidente de dicho tribunal y conferencista varias veces en nuestro país– en su recopilación "Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional". No es catalogada como una sentencia más, sino entre las 36 más importantes en los primeros diez años de dicho tribunal.

Es preciso reconocer el valor de dicha sentencia, no solo para España sino para los cultores del Derecho Constitucional en el resto de países, que toman para sí lo fundamental de la jurisprudencia extranjera, la cual por sus razonamientos puede ser aplicada en otros. Una sentencia irradia sus efectos más allá de su propio territorio, no porque sea de acatamiento en estos, sino por el valor de las palabras y motivaciones usadas. Vale como un ejemplo de lo dicho, que ya forma parte de la jurisprudencia de muchos países, el Amparo contra Particulares, que fue creación de los jueces argentinos y no de la ley; así como también el Bloque de Constitucionalidad obra del Consejo Constitucional francés.

El art. 6 de nuestra Constitución contempla la libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos; pero ese derecho constitucional presenta dos limitantes: 1) no subvertir el orden público; 2) no lesionar la moral, el honor y la vida privada de los demás. Son limitaciones establecidas por la Constitución y al respecto sobre esto de las limitaciones, vale traer a cuento la sentencia de la Sala de lo Constitucional nuestra en el proceso de inconstitucionalidad 101-2015 "La limitación de derechos solo es susceptible de ser realizada por la propia Constitución o por la ley en sentido formal, es decir la fuente jurídica emanada de la Asamblea Legislativa". Esto ya estaba sentado desde antes, con otras palabras, en la sentencia I-1994 sobre la Ordenanza Reguladora de Marchas emitida por el concejo municipal de San Salvador presidido por Mario Valiente. La Sala expresó: "Existe zona de reserva de ley o sea el ámbito adonde la regulación de una materia es competencia legislativa. La ordenanza suspende la garantía constitucional del derecho de reunión una decisión reservada al Órgano Legislativo, quebrantando el principio de supremacía constitucional". Conozco la diferencia entre regulación y limitación que es muy sutil, que por cierto fue explicado recientemente con ejemplos por el magistrado Aldo Cader. Es de entender entonces que las sentencias actuales están en orden a jurisprudencia anterior y no se están emitiendo "por molestar".

Volviendo a lo de los insultos, nuestro Código Penal contempla los delitos contra el honor que son la calumnia, la difamación y la injuria, además del delito de desacato, que no consiste como la mayoría repite en no obedecer una orden judicial. En los delitos contra el honor se afecta la dignidad humana, contemplada en el preámbulo de nuestra Constitución como un valor esencial de nuestra herencia humanística y constituye el fundamento de todos los derechos.