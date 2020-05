No gato encerrado

Una pequeña luz al final del túnel fue solo una ilusión. En lo que Guatemala y Costa Rica implementan sus planes de reapertura, El Salvador aprieta más. De repente, el esperado 16/5, fin de la cuarentena y del estado de excepción, se convirtió en 21/5: encerrados (8 semanas), con menos trabajo, desesperados, y ahora sin transporte público.

Un plan que empezó muy bien, con cierre firme de fronteras y cuarentena, termina muy mal, con mucha improvisación, intolerancia, falta de información y transparencia, siembra de terror, y una metralleta diaria de tuits del presidente ausente (pues no se le ve el cacho por ningún lado). Termina muy, pero muy, mal por tanto gato encerrado a costillas de la maldita pandemia. "Más vale lora suelta que gato encerrado", sabia la lorita Pepita.

¿O me van a decir que 0 homicidios el 8 de mayo, vs. 25 el 25 de abril, no huele a gato encerrado? El silencio de los buseros también; gremio pesado que no se va a quedar callado si no lo dejan circular. Toditos los gobiernos han cosechado votos con los mareros y los buseros; indispensables para controlar territorio y movilizar masas a las urnas y a las marchas.

Gato mansito encerrado en la fiscalía, a pesar de que le falta el respeto un cabo porteño; con cabeza gacha, a pesar de que el gobierno asfixia dos poderes de la (¿ex?) República.

¿Y qué ondas con los gringos? Yo creo que el hidden cat de Mr. Johnson no se mete mientras frenemos a los mojados. Utual su prioridad es derrotar a Covido, Keep America Great Again, y recuperar 30 millones de empleos; le puede valer sorbete lo que hace el "primer dictador latino millenial", como The Economist (9 de mayo) bautizó a "Nayic", en uno de dos artículos sobre el actual curso de nuestro país.

Mi hijo el financiero se aflige de sobremanera pues nadie va a invertir en un país donde no se respeta la Constitución. Se aflige porque además de 3 mil millones, vamos a pagar intereses altísimos, culpa de que Mr. Fitch nos bajó la calificación. Se aflige, pues en vez del polémico CIFCO, ya estuvieran operando hospitales de campaña, como los chapines. Se aflige pues, ahora, de cada dólar que producimos, debemos 90 centavos. "Ya parecemos Venezuela" afligida también la lora.

Yo me aflijo porque seguimos encerrados, sin plan de arranque concreto. Por favor, dejen de pelearse y adapten el plan "Pura Vida" de los tiquillos a nuestra realidad. Por el amor de El Salvador, presidente, cumpla su promesa de apartar los intereses políticos, y siga un solo norte con Javier Simán, Colegio Médico, comunidad internacional, y demás gremiales.

Todos nos afligimos pues como que no hay suficientes camas para el pico que se viene; un pico que solo juntos, con mucha disciplina, podremos aplanar. Por favor, si CIFCO no va a estar a tiempo, mejor convierta el hoyo en parqueo, y métales turbo a las alas de Covid en los hospitales.

¿Y qué ondas con los albergados? Por favor, testeo y resultados para, finalmente, abrir las ollas de presión: los centros de contención. ¿Y qué ondas con los #varados frenados desde el 17 de marzo? Por favor, plan concreto de repatriación, YA, no dentro de 14 semanas.

Tampoco vemos señas de luz al final del túnel legislativo y municipal, menos ahora con ratas bochincheras de curul asegurado.

¡Se buscan patriotas! Salvadoreños de corazón, adultos jóvenes, al menos mitad mujeres, candidatas a diputados y alcaldes (no dije Milagro Navas), con capacidad, honestidad, educación, lucidez mental y empeño por un mejor El Salvador (no dije Walter Araujo); Dios y la Patria os lo demandan (fecha límite de inscripción: 29 de julio).

El llamado es a mantener el balance votando por rostro, no por partido, siempre y cuando los candidatos cuenten con lo arriba descrito. ¡Nunca jamás volveré a marcar tanta cara vieja y perversa! Pero antes, debemos apasmadar al virulento enemigo, y resucitar a nuestro mejor amigo. Todos a hacerle huevo en modo sanitizar; no abrazar ni besar, ni manos apretar, pues la distancia debemos guardar. ¡En sus marcas, listos... todos a luchar, por El Salvador salvar!