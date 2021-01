No hay donde equivocarse

Una candidata a diputada por uno de los partidos nuevos, entrevistada en "5 minutos sin paja" por un conocido columnista, al responder por qué quiere ser diputada y cuáles serían sus principales propuestas, respondió de manera decepcionante para mí, que estaba dispuesto a apoyar su postulación.

Su apuesta más fuerte es por un diálogo constructivo que nos una a todos para tener un mejor país y Alicia en el País de la Maravillas.

Con quien pretende dialogar, si llega a ser oposición, debería ser con el presidente o sus gentes, dijo.

¡¡Caramba!! A estas alturas del desenvolvimiento de Bukele, creer que se puede dialogar con él, que tendría interés en hacerlo y que así se arreglaría el país es de una inocencia increíble, a menos que no hayamos entendido lo que dijo y apoyaría al gobierno y su actuar.

Está más que claro hasta la saciedad que Bukele sin tener diputados hace lo que le da la gana y actúa con voluntad suprema por encima de la institucionalidad y las leyes, no una sino todas las veces, igual maneja a sus funcionarios de manera que no cuentan como tales y hacen solo lo que el jefe aprueba, no rinden cuentas, no llegan a la Asamblea cuando deben llegar a presentar cuentas de lo gastado y aprobado, congela los fondos del FODES, ya lo hizo con los diputados y amenaza nuevamente, manda al ministro de Defensa a hacer el ridículo al pedir lugar político para el ejército constitucionalmente a una comisión inconstitucional nombrada por él para sugerir reformas a la carta magna.

Su talante autoritario no permite oposición ni respeto por quienes lo adversan sin importar la relevancia de quienes son, como cuando desdeñó la opinión del Comité de apropiaciones del Congreso que lo criticaron por autoritario y por corrupción desmedida en su gobierno, diciendo que eran solo unos cuantos, un pequeño porcentaje de los congresistas, como si se tratara de una encuesta de popularidad en el Congreso, increíble el grado de desconocimiento de cómo funciona la institucionalidad en nuestro aliado más cercano y su arrogancia colosal.

Y con él pretende dialogar la candidata.

Si los candidatos deben preocuparse por algo y ofrecer soluciones y su manifiesta voluntad de oposición es sobre el engendro creado por Bukele poniendo a Ulloa al frente de una "comisión" inconstitucional que estudiaría y propondría reformas a la Constitución, en un evidente intento de manipular nuestra carta magna para permitirle perpetuarse en el poder, sin ningún contrapeso, su verdadera intención, sacada del manual de Chávez y otros tiranos. Poco a poco van soltando, ya hablan de modificar las cláusulas pétreas.

Sobre Bukele, dijo que es impulsivo y audaz, al preguntarle el Sr. Luers si tenía observaciones a la corrupción de este gobierno, respondió que era lo mismo que los anteriores. ¿Vive la candidata en otro país o corre por la bandera equivocada?

La solución que deben proponer los candidatos es impedir que Bukele tenga mayoría calificada o cerca y para ello su discurso debe ser claro, contundente y desnudar lo que el presidente y sus secuaces hacen y lo que se proponen evitar.

Esto es que cumpla las leyes, que no manipule la Constitución y que pare la corrupción tan rampante y voraz que hemos visto. No hay donde equivocarse, eso es lo que deben proponer.