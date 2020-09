La creatividad en camisetas siempre me ha llamado la atención. Con razón en mi clóset encontrarán una t-shirt con el arco de Ronald que lee Marihuana en vez de McDonald’s. De adquisición más reciente, otra con una paloma pecho ancho a la par de QUE: ¡Qué Paloma!, y otra del Cipitío, agarrándose, con las 2 manos, el dedo sin uña, y gritando ¡Essshhhtaa! Mi favorita es una, que ya está en calidad de piyama, de una bicicleta con la frase Put Some Fun Between Your Legs, no apta para mal pensados, pues la bici es la máxima diversión entre nuestras piernas.

Mi love affair con "la niña" se intensificó culpa del dizque cáncer y el triatlón. En 2006, me misdiagnosticaron tumor maligno cerquita del cerebro, y al enterarme de que era falsa alarma, celebré enchillándome con un avión de dos ruedas. De origen canadiense, marca Guru, modelo Crono, diversión suprema entre mis piernas, fuente de muchos trofeos, tanto en campeonatos nacionales, como representando al azul y blanco en triatlones mundiales. ¡Dormía en nuestro cuarto la campeona!

A través de los años, mis piernas también le han sacado el jugo, a niñas francesas (Cervelo y Peugeot), chinas (Giant), italianas (Pinarello), gringas (Airborne) y suizas (BMC), mi actual novia. "También tuviste el Cherito" se equivoca la lorita Pepita, pues es un fracasado intento de carro cuscatleco, no una bici.

Para subir al podio se necesita entrenar al menos 7 horas semanales, divididas en 3 sesiones, pues también hay que correr, nadar, estirar (Ommmm) y pesas levantar. ¡No hay placer más singular!

Para evitar ser atropellados, toca rodar bien de madrugada, ¡sabrooosooo!, con todo y boquita de paisaje cuando se levanta "The King of Planets", como lee otra t-shirt debajo de un sol.

Los ciclistas salvadoreños nos quitamos el casco ante los diputados que, la semana pasada, legislaron a favor del uso y fomento de la bicicleta en todo el territorio nacional. Ya era hora.

Entendemos a los que reaccionan con escepticismo, dado lo animales que somos al volante, pero por algo se comienza. Recordemos que estamos en la fase post shock pandémico, y todo será diferente.

¿Qué tal si le furula irse en bicicleta a su trabajo? Un ganar, ganar, ganar. Gana usted pues andará de buen humor y se enfermará menos; gana nuestro medio ambiente, gana su jefe pues será más [email protected]

No contamos con los niveles de bikeaholics de Copenhague, Ámsterdam, Sevilla, Bogotá y Santiago, pero, afortunadamente, somos miles los espíritus libres cuscatlecos, que alucinamos con el placer más singular, en bici de ruta, panadero, triatlón, downhill y montaña. Le pedimos al señor presidente que mande la ley al Diario Oficial, y no a la gaveta. Es más, le invitamos a rodar, sin chaneques, los martes, de 4:00 – 6:30 a. m., en el Circuito Multiplaza, le va a caer bien.

"Ya no serán desconocidos, tienen derecho a circular por las calles de todo el país, y nadie los podrá apartar". ¡Así se habla, diputado Alegría, del FMLN! Rompa el hielo, Damián, llegando en bici al ex palo de hule.

Más vale que nadie nos aparte, y que sea oficial la Ley de la Diversión Entre las Piernas, pues obliga al MOP a construir, y a las alcaldías a habilitar, ciclovías. El gobierno y la empresa privada tendrán que habilitar parqueos de bicicletas (rodeados de cámaras, por fa). También se deberán coordinar campañas de concientización sobre respeto a los ciclistas, e incentivar a los jefes de RRHH a que premien el uso de bicicleta entre sus empleados.

Celebro que la bici se ha colado en la podrida política nacional y espero que, poco a poco, más y más salvadoreñ@s disfrutemos del placer más singular, con renovada infraestructura y seguridad.

Como estoy contento, con el permiso del ahuachapaneco Alfredo Espino, recito mi inspiración matutina: ¡Dos ruedas! ¿Quién tuviera dos ruedas para el vuelo?/ Esta mañana, las tuve bajando la cumbre chipusteado./ Desde arriba vi el mar, tan azul, tan dormido,/ Que si no fuera un mar ¡bien sería otro cielo!

Y cierro cantando Carlos Vives: A MI MANERA / DESPELUCADO / EN UNA BICI QUE ME LLEVA A TODOS LADOS...

...ÓYEME, CARLOS / LLEVA, LLÉVAME EN TU BICICLETA, me suplica la lorita ronca como la Shakira... ¡Ni loco!