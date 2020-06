No hay que inventar la pólvora

En el mundo entero las cuarentenas rígidas ya no están funcionando. No podemos alegar que el número de infectados está aumentando, pues es lo lógico. A medida que pase el tiempo, habrá más contagiados. Se debe enseñar a convivir con el coronavirus hasta que la ciencia descubra una vacuna efectiva. Puede durar años. Esto ya lo hemos experimentado en el pasado. Ha habido pandemias. Lo importante es continuar con nuestras vidas, observando siempre estrictas medidas sanitarias, siguiendo el protocolo dictado por el Ministerio de Salud.

No podemos obviar el impacto económico de estar encerrados. Puede tener consecuencias más graves que la misma pandemia. Muchas gentes que dieron positivo han logrado derrotar al coronavirus pero talvez no logren sobrevivir al hambre. Se han perdido miles de empleos, han cerrado cientos de empresas, unas porque ya no tenían recursos para seguir operando y otras por órdenes arbitrarias del Ejecutivo. Da tristeza circular por las carreteras y ver cientos de banderas blancas pidiendo auxilio, pidiendo alimentos. Pienso en los niños, en los ancianos, en los desvalidos y dependientes. Pienso en las familias que se encuentran sin empleo, sin recursos, sin ayuda y no han recibido la canasta básica del gobierno. Y ahora la situación es peor por las tormentas huracanadas que están causando tanta destrucción y miseria entre la población.

El gobierno debe iniciar la apertura gradual de la economía. Unos presentándose físicamente al trabajo, con todas las medidas de salud, y otros trabajando desde sus casas y comunicándose por Zoom, por correo electrónico, por WhatsApp, por teléfono o celular. Hay que robustecer la comunicación por medio de plataformas técnicas de avanzada. Se pueden dar clases por televisión para enseñarle al pueblo cómo hacerlo eficientemente. Pero el Ejecutivo no puede arrogarse el derecho de prohibirles a las personas su libre albedrío. La primera cuarentena era aceptable, porque había que frenar los contagios en lo que se educaba al pueblo. Pero ya pasaron casi tres meses. Hay crisis de dinero. Hay hambre. La gente ya conoce al virus, sabe al peligro a que se expone y debe protegerse bien y tomar todas las precauciones para el caso. Pero es indiscutible que solo él puede decidir sobre su vida, tiene todo el derecho y lo respalda la Constitución de la República. El gobierno no puede tomar decisiones que solo al ciudadano le corresponde tomar. Esto solo podría darse en los países comunistas, pero nosotros vivimos en una democracia. Como dijo el excelso poeta mexicano Amado Nervo: "Porque veo al final de mi rudo camino, que fui yo el arquitecto de mi propio destino".

Además el gobierno ya no tiene capacidad de seguir prolongando las cuarentenas, porque los ingresos que percibe de nuestros impuestos cada vez son menores, los préstamos son inciertos y lo que va a lograr prolongando el confinamiento forzado es la quiebra total de la nación. La situación económica ya no es sostenible, es desesperante, tenemos que buscar soluciones urgentes para paliar la crisis. El INCAE dio recomendaciones sabias, implementémoslas. ¿Dónde está el plan? Seguir confrontando con los otros órganos del Estado, con la empresa privada, con las asociaciones privadas, con países vecinos, con los Derechos Humanos, etcétera, nos va a llevar al colapso total de la economía y del país.