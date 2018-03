No hay que olvidarse (1/2)

El afán de atender a los pobres fue la motivación de la Ley de Desarrollo y Protección Social (2014) con 14 programas que distorsionan el quehacer gubernamental en todos los sectores y niveles. Dejaron de hacer lo estratégico, lo que a la gente le importa, para ocuparse de lo paliativo y asistencial.

En lo económico el Estado está obligado a asegurar una existencia digna para todos los habitantes. Pero la dignidad no se asegura con subsidios ni subvenciones. La dignidad de los habitantes exige oportunidades de ocupar de manera libre, creativa e inteligente el talento individual; exige que existan, se conserven y se mejoren las oportunidades de trabajo y ocupación; y requiere de capacidad y oportunidad para hacer patrimonio y propiedad. Y para esto se necesita confianza en la capacidad del gobierno para hacer lo estratégico y asegurar el bien común.

Hay rotación de titulares en el Ministerio de Economía (MINEC). Según el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo su tarea es la de “Fomentar nuevas fuentes de trabajo con medidas de orden económico; promover la industrialización en función del crecimiento de la producción, la descentralización y la diversificación; procurar el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos económicos del país; promover la electrificación del país y dirigir el aprovechamiento eficiente de la energía eléctrica en todas las actividades económicas; y además, aprobar las tarifas aplicables a la prestación de servicios esenciales a la comunidad”.

¿Cuál es el resultado esperado del quehacer en el MINEC? ¿El subsidio a la energía eléctrica? ¿El subsidio al gas propano? ¿El subsidio al agua potable? Nada que ver. El resultado esperado son oportunidades de ocupación y empleo, es la ampliación y diversificación de la base productiva, es la productividad y sobre todo en crecimiento de la economía. El MINEC tiene 17 instituciones autónomas adscritas para lograrlo. Algunas de ellas se han olvidado de su razón de ser y se han convertido en carga para el Estado. La tarea del MINEC es la industria, la agroindustria y el comercio local, regional e internacional. Para esto fue creado.

Hay rotación en la empresa pública Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). El desempeño de la ANDA se nota en cada uno de los hogares cuando se abre el chorro. El desempeño de la ANDA afecta a los hogares de todos los niveles de ingreso, pero principalmente a los pobres que tienen que ocupar su capacidad productiva para abastecerse de este líquido escaso; el desempeño de la ANDA se nota en el sistema de salud que atiende enfermedades causadas por la carencia y la contaminación del agua. ¿Hay o no hay provisión de agua potable? ¿Hay o no hay adecuada y segura evacuación y disposición final de aguas residuales? El trabajo de ANDA se ve, se siente y se padece. La cuestión no es de subsidios que afectan las finanzas públicas. La cuestión es de capacidad para dar los resultados esperados.