Audio

No hay que pelearse con el chef

Nos podemos enojar con cualquiera, menos con la cocinera porque es la que nos da de comer, y si le caemos mal, ya no comeremos tan rico, y hasta nos puede envenenar.

Este simple razonamiento aplica perfectamente al distanciamiento diplomático y económico entre El Salvador y Estados Unidos, el peor en su historia, mayor incluso que cuando el FMLN estaba en el poder (2009-2019). Esto, a pesar de que una de las promesas del actual gobierno fue enmendar esta relación con el "socio confiable", luego de la crispación de su antecesor de izquierda, cuyo faro dizque iluminaba desde el sur. "Su faro de billetes ALBA", aclara la lorita Pepita.

La diferencia es que el faro de billetes, que históricamente nos ha iluminado desde el norte, es para beneficio del pueblo; El Salvador es testigo.

El chef Sam siempre ha apoyado a los salvadoreños. Claro, busca evitar una estampida guanaca por aire, mar y tierra, y por ello suelta USD para estimular las oportunidades y el desarrollo.

Sam busca frenar los cánceres de las pandillas, la corrupción, el narcotráfico y el feminicidio. Convencido de que la democracia es el camino del progreso, vela por las instituciones, el Estado de derecho, la ley y el orden. Life, Liberty & The Pursuit of Happiness lee semejante tatuaje en su pecho.

Durante la guerra (80-92), los contribuyentes del norte soltaron $1 melón diario contra la Gorbachovización de nuestra Nación. Thank you!

La mera verdad es que de buenas con el chef Sam nos conviene estar. Somos vecinos, somos amigos, nos ha protegido y nos ha dado de comer rico desde que nos independizamos en 1821. Tanto así que, ante la amenaza de invasión mexicana en 1822, El Salvador buscó convertirse en un estado de los Estados Unidos.

Tanto así, pues no, ¿veá? pero que estamos amarrados, estamos amarrados: por 3 millones de cordones umbilicales que nos mantienen a flote, gracias a la billonaria burbuja económica de remesas que activan. Thank you!

Thank you por la constante extensión del TPS, a socar otran vex en diciembre, urge fumar la pipa de la paz.

Thank you por ser los primeros en levantarnos cuando caemos, para muestra, los terremotos del 65, 86 y 01, Mitch 98 e Ida 09.

Thank you por salvar nuestras tortugas educándonos que sus huevos NO se comen; SÍ se cuidan en viveros y se liberan las bebés, en busca de mama Ninja.

Thank you FOMILENIOS, por tremendos puentes y carreteras. Debían de ayudarnos a reconstruir el Puente de Oro igual a como era antes del bombazo del Frente, el 15/10/81. "Ya vas de limosnero y con garrote" me regaña la lorita.

Thank you por erradicar la malaria y regalarnos tanta vacuna contra el virus chino.

Thank you por su inversión, sus maquilas, por despertar nuestras exportaciones.

Thank you a los broders lejanos que vienen a gastar de a galán, y a los turistas chelitos también.

En lo cultural, el chef Sam no se queda atrás. Desenterró Cihuatán y Joya de Cerén, tesoros de nuestra herencia maya que deberíamos apreciar. Thank you Mr. Buffet for your $25 million para embellecer el Centro Histórico y el Parque Cuscatlán. Bellos (y subapreciados) también.

Thank you Mr. Bloom por nuestro primer y único hospital para niños –"fíjese que hoy hay Chivo Pets", feliz la lorita.

Fuera de broma: "El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija", verdad de Tita mi abuelita.

Debido a recientes exabruptos, acciones y enfrentamientos, el chef Sam ha quitado visas y reducido la cooperación a El Salvador a mínimos históricos. No le gustan esas bromas.

El llamado es para dejar de pelearnos con el chef. No nos conviene, mucho menos en estos tiempos oscuros, producto de una guerra que debemos condenar, no vaya a ser que Sam nos vaya a envenenar.