No hay que perder tiempo en conflictividades coyunturales cuando las tareas estructurales son tan apremiantes

En estos momentos, nuestro proceso nacional se encuentra inmerso en una fase transicional que era anticipable desde hace ya bastante tiempo, pero que no mereció ningún tratamiento conductor por parte de los actores más directamente involucrados en lo que ha venido pasando. Esta fase transicional trae consigo, por la misma índole de las condiciones que cada día se han ido haciendo más prevalecientes, una serie de desafíos que es preciso e inaplazable atender de inmediato. El principal de dichos desafíos es, de entrada, la conceptualización de lo que en verdad está ocurriendo en el país, y no como un acontecer repentino y momentáneo sino como una fase ubicada en la cadena del proceso evolutivo. Entendamos, de una vez por todas, que la evolución no está a merced de las voluntades circunstanciales, sino que sigue un hilo de continuidad histórica que en ningún caso hay que dejar a un lado.

La herencia más nefasta de la práctica autoritaria que fue dominante en nuestro ambiente político durante tanto tiempo es la deformación en el ejercicio del poder sobre todo en los más altos niveles del mismo. Eso formalmente quedó atrás cuando la democratización asumió el rol principal del proceso, pero los virus distorsionadores han seguido haciendo de las suyas principalmente en la continua tendencia a la desconfianza compulsiva y al choque entre fuerzas. Esto es contrario a la esencia de la democracia, y los mismos resultados que a causa de ello se manifiestan en el día a día así lo comprueban.

La coyuntura que rige el momento actual es proclive con gran intensidad a absorber todas las iniciativas que se ponen en práctica para tratar asuntos específicos; y ahí es donde hay que poner un correctivo procedimental que permita distinguir entre lo que es de coyuntura y lo que es de estructura. Ambos campos y niveles tienen cada uno de ellos su propia lógica, que hay que respetar respectivamente para posibilitar que los tratamientos correspondan a lo que cada tema y cada problema requieren. Hacer esta distinción esclarecedora es lo que corresponde, en primer lugar, a las organizaciones políticas y a sus liderazgos.

Hay ahora mismo un elemento de carácter coyuntural que tiende a distorsionar todo lo demás, y ese elemento es la proximidad de las elecciones legislativas y municipales de 2021 en las que se medirá el estado actual de las fuerzas políticas en juego, tanto las tradicionales como las emergentes. Mientras eso no se defina en los números resultantes de la voluntad popular, todos los actores políticos y gubernamentales estarán en vilo, y con pocos estímulos para dedicarle toda la atención requerida a la temática nacional de fondo.

Pero lo que sí constituye factor vital para que toda la actividad tanto pública como privada dé lo que debe dar de sí es que el compromiso de priorizar el enfoque sobre lo estructural gane el predominio que demandan las condiciones de la realidad. Lograr que esto se produzca en la magnitud y con la continuidad exigidas sí representaría un aporte de gran calado y de gran alcance a la solución de nuestros problemas mayores, que en gran medida continúan estando pendientes en un escenario donde ya no vale ningún tipo de evasiva.

Puntos críticos como la seguridad en todas sus formas, el crecimiento económico, la estabilidad social, la atención directa, suficiente y continuada a las necesidades de la población y la sanidad institucional en sus diversos ámbitos y niveles, deben estar al frente de la agenda más urgente y permanecer ahí hasta que las soluciones vayan aflorando en serio. Esa es la clave para darle alientos permanentes a una viabilidad nacional sin desviaciones.