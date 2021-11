Audio

No más balas en El Zonte

En noviembre de 2017 La Pluma de Calín levantó bandera en contra del pistolero del Zonte pues la comunidad estaba china por su constante balacera.

¿Pescar en la peña del pistolero? "Uy, no, nos puede acribillar como a las tortugas". ¿Un mascón en la playa del peñón? "Wechos, mejor cerca del río". ¿Surfear frente a su casa? "¡Ni a balas!"

En noviembre de 2021, vuelvo a sonar las alarmas pues el pistolero sigue rociando bala; sigue robándose la paz y el encanto de una de las playas más lindas de nuestro país. ¡YA BASTA! La gota que rebalsó el vaso fue una bala perdida que casi mata al hijo de su vecina.

Lean el relato de una madre en shock: "La bala rebotó a nuestro lado, tuvimos que tirarnos al suelo, ¡creí que le había dado en la cabeza a mi hijo! Entré en pánico y me puse a gritar. El pistolero huyó, con toda su escolta de guardaespaldas, antes que llegara la policía. La denuncia la hice al 911, pero este hombre siempre se libra de la ley porque vivimos en un sistema corrupto".

¡YA BASTA!

Hoteleros, Airbnberos, restauranteros, vecinos y Ubers, zonteños, con renovado vigor, hemos vuelto a expresar nuestra preocupación por las nefastas consecuencias de continuar la balacera. El turista Cal Cooper no puede dormir siesta en la hamaca, pues siente que le cae un plomazo en su lomo colorado. Si Cal se va asustado no regresa, y tampoco vienen sus parientes, sus amigos, ni sus "followers" de las redes sociales (tiene casi 1 millón).

Si los turistas no vienen, el restaurante no sale tablas con su inversión, también cierra el hotelito, no más trabajito, no más carreras al aeropuerto, al Tunco o las Cascadas de Tamanique, ¡NO MÁS BALAZOS EN EL ZONTE, POR FAVOR! Ojalá que nuestra preocupación no vuelva a caer en saco roto.

Es que dicen que la PNC le ha autorizado un polígono de tiro al pistolero del Zonte, y que con frecuencia invita a policías a disparar y almorzar. Otras lenguas aseguran que el pistolero es chero del presidente. "Si es así estamos fritos" frustrada la lorita Pepita, a quien le agarra la tembladera, al igual que a los chuchos, con cada balacera.

No, lorita, ni al presidente le conviene semejante amenaza en su Surf City. Como padre, solo tiene que ponerse en los zapatos de una madre angustiada para dar la orden de cerrar el polígono. ¡Qué horror!

¡Qué belleza! Las olas del Zonte tienen admiradores en todo el mundo. ("A paso de lora tanto del aeropuerto como de la capital", informa la lorita). Sus ostritas, sus tortuguitas, sus gaviotas, su agüita de coco, sus bitcóin minutas, su vibra chill, sus amaneceres y atardeceres, también.

No es justo que una madre, contemplando un atardecer de púrpura y oro, tenga que escudar a su hijo ante las balas perdidas. Escuchemos su angustioso llamado: "Comunidad del Zonte, no podemos seguir aguantando este nivel de violencia. ¡Ya basta!" Totalmente de acuerdo: Se ha llegado la hora de silenciar las balas.

La comunidad del Zonte no quiere balas. Como todos los salvadoreños, lo que sí quiere son oportunidades de trabajo, seguridad, educación para sus hijos, atención médica y medicinas para aliviar sus achaques. No es justo que un pistolero les perturbe su paz y le reste encanto a su comunidad.

Sí es justo, y NECESARIO, no más balas en el Zonte. Señores de la PNC, alcalde de Chiltiupán, señora ministra de Turismo, señor ministro de Seguridad, señor presidente, señor pistolero. Pan para su matata. ¿Verdad que YA BASTA?

"Por el amor de Dios, dejá de disparar Perico", suplica la lorita.