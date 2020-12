¡No más cuetes!

Reventar cuetes es una tradición muy arraigada en nuestra cultura. Viva tengo la memoria de mis ojos brillantes de emoción cuando mi papá me llevaba a La Venus del barrio Santa Anita -su único varón, la mañana del 24 de diciembre. 80 años tiene semejante institución. Silbadores, fulminantes, buscaniguas, metralletas, candelas romanas y, por supuesto, el misil de las 12.

Con mis primos, pasábamos la tarde entera sorteando el motín, complementado por los Polar mentolados que le robábamos a la Tita. Episodio que se repetía todos los 24 y 31, entre mis 7, hasta que nos arrebataron a Calín senior, a mis 15 años. Qué suerte que no nos desfiguramos, todavía vemos, y no quedamos amputados, como las muñecas de mis hermanas que hacíamos volar en mil pedazos a puro cuetazo.

Teníamos leche, pues supervisión adulta, no mucho que digamos (nos hubieran cachimbeado al vernos fumar). Mi hijo Diego también es lechudo, pues está completito, nada quemadito, corriendo maratones como africanito.

Viva tengo la memoria de los ojos de “Batman”, brillantes de emoción, la mañana del 24 en La Venus de Santa Anita. Con 100 colones llenábamos una hielera XL con suficiente motín para armar relajo hasta el 4 de enero, día de su cumpleaños.

No tuvieron leche la cipota de 15 meses, y su hermano de 2 años, pues el 6D explotaron, como las muñecas de mis hermanas, junto a la cohetería clandestina de sus papás en Santa Ana. Un hermanito está bien quemadito, no entiendo por qué en Galveston, si el Bloom “es un hospital de primer mundo, mucho mejor que los de Costa Rica”. (Perdónenlo, ticos, no sabe lo que dice).

Este año prohibido todo el comercio alrededor de la Basílica de Guadalupe, quizá la más bonita de El Salvador. Sin ventas y sin indios, culpa de la pandemia, una tradición reinventada. Flashback a mi infancia cuando, los 12 de diciembre, nos llevaban con bigote pintado; mis hermanas y primas maquilladas, chineando canastos de veraneras para la Lupita.

El drama de Santa Ana es cada vez más frecuente. En un año de menos fiestas, más hospitales y cementerios; menos sonrisas, más espanto y llanto, ¡no más cuetes!

Es demasiado tarde para frenar la producción del inventario 2020, pero sí se puede regular y la conciencia despertar. Urge esfuerzo coordinado de Educación, Salud, Bomberos y alcaldías. Lástima que no sucederá pues no se hablan, no hay FODES; hay demasiados zorros en campaña.

¿Va a comprar cuetes? Visualice cipotes en llamas, este año aún más por tanto alcogel. En un 2020 de tanto dolor, tanta muerte, y menos chirilucas, ¡no más cuetes!

Aprovechemos la pandemia para bajarle el volumen a los cuetes; para finalmente regular su producción y distribución; para reinventar la tradición como se reinventó el día de los indios: más luces y menos bombazos; nuevas oportunidades para los artesanos de los cuetes. Qué dicen si mejor reventamos piñatas. “Culerada”, contesta la lorita Pepita.

Anda malcriada y gallita la lorita. Ustedes la vieran cuando oye el primer cuetío. Taquicardia, jadeo, falta de aire, curso, botazón de plumas, náuseas y aturdimiento. ¡Me la van a dejar pelona! Lo mismo les pasa a todos nuestros chuchos y cats, con una complicación adicional: las explosiones los hacen salir chipusteados; peligran ser arrollados o extraviados. ¡No más cuetes!

No más basura, no más aire contaminado; no más balas perdidas; no más muerte, espanto y llanto.

No compre, no queme, no permita que sus hijos la manipulen. ¡No más cuetes!

Sí más mascarillas, sí más grupos pequeños, sí manos limpias, sí distancia, sí aire libre, sí alcohol...

... Tanto untado como tomado. ¡Feliz Lupe Reyes!

(Cuidémonos, no es broma).

Carlos Alfaro Rivas

calinalfaro@gmail.com

Columnista de LA PRENSA GRÁFICA