No nos dejemos

Cuando somos jóvenes y vemos solo malas noticias de lo que pasa en la política de nuestro país, es normal que nos desencantemos de ella. Este resumen de lo que nuestro presidente ha hecho espero despierte tu sentido de responsabilidad para votar el 28/F.

Al inicio de su mandato en junio de 2019, el presidente Bukele tenía una buena imagen internacional, de presidente moderno, abierto al diálogo, diferente a "los mismos de siempre". Sin embargo, un poco antes de la crisis del covid, esa imagen comenzó, poco a poco, a derrumbarse.

El 9 de febrero de 2020, ordenó a la Fuerza Armada tomarse la Asamblea Legislativa para ocupar el puesto del presidente del parlamento, violando la separación de poderes. Supuesta medida de presión para que los diputados aprobaran un préstamo. Luego, la Sala de lo Constitucional le prohibió detener a las personas que circulaban pese a la cuarentena impuesta por el covid, por ser anticonstitucional. Al presidente, esto le entró por un oído y le salió por el otro.

Los ciudadanos no conocemos para dónde van esas sumas aberrantes de dinero que han derrochado, rendir cuentas es tabú. Para 2021, se prevé un presupuesto de $1,000 millones más que el de 2020, aun sabiendo que el déficit fiscal de nuestro país es de más de $1,300 millones. (¡AUXILIO!) Además del presupuesto, ha brillado por su ausencia la transparencia sobre las cifras covid. Después de casi un año, no sabemos cuántos salvadoreños se han contagiado y fallecido.

El presidente se enfoca en hacer de su mandato una campaña mediática. Pero, estimado presidente, en vez de hablar en la televisión inaugurando obras o repartiendo canastas básicas con camarógrafos detrás, siéntese y planifique; defina prioridades para reactivar nuestra economía y ayudar a los que más lo necesitan. Deje de lado la publicidad y explíquenos paso a paso dónde va a ir el dinero, para que cada inversión tenga un impacto en las necesidades básicas de la población. Si tomamos el ejemplo de la salud, su hospital "El Salvador" tiene camas, pero, ¿dónde están los doctores? Contagiados o salvando vidas en los otros hospitales colapsados. En educación, en vez de hablar de poner Google Classroom, mejor reconstruya las escuelas destruidas por las lluvias y busque y forme a los profesores para darle clases a los alumnos. Después, verifique el acceso a internet en las zonas rurales del país antes de distribuir computadoras.

Para agregarle más picante a la historia, Bukele ha declarado la guerra a los periodistas honestos que cuestionan sus decisiones y abuso de poder, pasando por encima de la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía y la Asamblea. Progresivamente, el canal 10 se convirtió en medio de propaganda oficialista y a esto se suma el lanzamiento de su periódico gubernamental "Diario El Salvador".

¿Vamos a permitir que nuestro presidente siga desafiando la Constitución y las órdenes judiciales? Mientras vivimos una crisis de salud, laboral y financiera, el señor Bukele ha pedido que se redacte una nueva Constitución, para aumentar su poder, y así permitir la reelección presidencial. Muchos de sus funcionarios están siendo investigados por irregularidades, y al ser cuestionados, responden que lo único que hicieron fue seguir órdenes del presidente.

Frente a este trágico panorama, ¿qué podemos hacer? No nos dejemos. No veamos cómo la democracia que nos costó tanto construir se nos va. No le demos más poder de lo que ya tienen a estos gobernantes, no dejemos que tomen el control de la Asamblea. Observemos, leamos y saquemos nuestras propias conclusiones para que el 28 de febrero votemos bien. Por primera vez desde hace mucho tiempo, hay bastantes candidatos jóvenes, preparados, con muchas ganas de sacar adelante al país.