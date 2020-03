Qué triste. Allá por el día de Cupido, el Dios del amor, agarra fuerza Covido, el diablo del pánico colectivo. Ingresa en la escena mundial con toda la furia milenaria china, y tufo a murciélago, a comerle los pulmones a sus víctimas. Es tan pero tan letal, que ya no nos besamos, no nos abrazamos, no las manos apretamos, pero sí lavamos, a cada rato.

Tampoco viajamos; lo siento mucho, Avianca. Siento también por las camas sin cuerpos, los pupitres sin cipotes, los Pullman parqueados, los restaurantes sin comensales, ¡vacíos los centros comerciales!

Qué pena las butacas de cine sin palomitas, las misas sin "podéis ir en Paz", los estadios sin ¡Goooolll!, las olas sin surfers, las plasma sin NBA, ni Eurocopa, Tokio sin Olimpiadas, los Uber sin cuota.

Da ganas de llorar ver los parques y plazas con cinta amarilla. Y me hace llorar no poder ir al gimnasio, correr, pedalear ni nadar, por lo que toca reinventar la actividad física domiciliar.

Escena de terror, todo el mundo con mascarilla, untándose alcogel hasta en las rodillas, y comprando papel higiénico para limpiarse desde el aniceto hasta la coronilla, para frenar la Covidilla.

Nos deja sin palabras cómo vas matando terreno. Solo el 21 de marzo, dejaste sin respirar a 793 italianos (¡33 por hora!), cifra con la cual te has llevado más de 4 mil fans de la Azzurri (y contando), cifra con la cual superaste tus víctimas chinas.

¡Vete Covido! No nos robés nuestra libertad y empuje; no frenés nuestra envión. ¡No sigás haciendo mierda nuestro mundo!

Tiempos hace desde que el precio del barril cae a $25; desde el desplome del valor de las 500 empresas que manejan el mundo. Un minuto de silencio para la OPEC, y los accionistas de Standard & Poor’s. Una oracioncita para que El Salvador no termine de hundirse.

Ahora ¡Cantemos todos! No nos molestes Covido (3 veces) WHY DON’T YOU GO HOME!

¡#Juntos Saldremos Adelante! Triunfará la fuerza del bien sobre el mal, la sonrisa sincera, el amor al trabajo, la unión familiar, el espíritu emprendedor y caritativo de los salvadoreños. Un espíritu que a veces se debilita pero que, con un pequeño estímulo, fácil vuelve a brillar.

Y una vez te derrotemos, maldito Covido, recuperaremos el amor de Cupido; respetaremos a la Madre Tierra (¡al fin!); frenaremos tantito el consumismo; seremos menos sedientos por el poder absoluto (¿escuchó, presidente?); menos tacaños, más solidarios; menos la vieja, más cortesía en el asfalto; menos mil por hora, más inhalaciones profundas; menos odio, más amor. Salen los Beatles: "All we need is love (3 veces) / Love is all we need.

Necesitamos regresen las tablas a nuestras olas; los cuerpos a parques, plazas, mols y hoteles; las nalgas a los asientos de avión, restaurantes, bares, cines, iglesias, estadios, Ubers, buses, pupitres y GIMNASIOS... "y las loras nuca amarilla al Bicentenario", suplica la lorita Pepita.

¡#Juntos Saldremos Adelante! Mensaje de unión y esperanza, portada de la mayoría de los periódicos el pasado viernes, endosado y divulgado además por las radios, las agencias de publicidad, la ANEP y la Cámara de Comercio.

¡Tienen razón, amigos! Los salvadoreños estamos curtidos de calamidades. En momentos como este, sentimos que nos asfixiamos, pero, con huevos y corazón SIEMPRE hemos salido adelante; si hasta 10 años del Frente sobrevivimos. Esta vez no será la excepción.

¡Viva El Salvadoooorrrrr!