La pandemia y la reactivación económica están acaparando toda la atención y todos los esfuerzos del gobierno. Pero no olvidemos la educación. Hay cientos de jóvenes perdiendo su tiempo inútilmente y acostumbrándose al ocio. Recordemos que "el tiempo es oro" y "el tiempo perdido hasta los santos lo lloran".

Y no hay razón para que esto pase. La ciencia y la tecnología nos han permitido impartir educación a distancia por medio de plataformas técnicas diseñadas para este fin. Son clases virtuales. Los alumnos no tienen que salir de sus casas, no se exponen al covid-19. Hay muchos colegios que están impartiendo educación por medios virtuales con mucho éxito, el problema es la crisis económica que no permite a la mayoría de padres de familia costear el estudio de sus hijos. Eso hace que todos los colegios se encuentren emproblemados y al borde de la quiebra. Ya cerraron diez colegios privados. Por eso es ineludible y urgente un plan, bien analizado, bien diseñado, para rescatar la educación del país.

Recordemos que invertir en educación es invertir en el futuro. Es el dinero mejor gastado. Para poder competir en este mundo globalizado es necesario prepararse bien. Sería muy triste que después de sufrir una crisis de salud, una crisis económica, suframos también una crisis en educación. Por eso es urgente dar ayuda financiera a estas instituciones educativas por el bien de los jóvenes y por el futuro de nuestro país.

Me he percatado de que hay colegios privados que tienen unas plataformas superavanzadas, con lo último en tecnología. Tuve la oportunidad de interactuar en una de estas plataformas y quedé impresionado por su eficiencia, por su eficacia y por su calidad. Y no hay duda de que las competencias pedagógicas, didácticas y tecnológicas de los maestros son indispensables, claves, para el éxito en los procesos de enseñanza-aprendizaje. También, no es cierto que la educación virtual cueste menos, como unos lo han afirmado. Hay que invertir en tecnología, el maestro tiene que trabajar más para preparar muy bien sus clases, ya que pueden ser monitoreadas y evaluadas por los padres de familia u otras personas profesionales.

Me percaté de que el Gobierno quiere contratar médicos de otros países por la urgente necesidad que hay de servicios de salud debido al covid-19. Si el país tuviera más doctores, no estaría acudiendo a otros por ayuda. Recordemos que el que siembra cosecha. Por eso es importante invertir en formar excelentes profesionales. Fomentemos y demos facilidades para que surjan más colegios, más universidades. Sería un grave error, que por falta de apoyo gubernamental y financiero, las instituciones educativas quiebren y desaparezcan. Un pueblo educado se traduce en un pueblo progresista, un pueblo competitivo, un pueblo del primer mundo.

Hago un llamado al Ministerio de Educación para que convoque a los colegios privados a tener una reunión vía Zoom para sostener un diálogo constructivo y franco con el propósito de aunar esfuerzos y formular una política y un plan nacional de educación innovadora, en todos los niveles del sistema educativo. Se podría hacer una alianza estratégica con el MINED para llevar educación de calidad a todo el territorio salvadoreño por medios virtuales.

Dios bendiga a El Salvador.