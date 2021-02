No pierda su voto

A pocas horas para que las urnas se abran. Importa tomar conciencia sobre el valor que tiene su voto como responsabilidad y como derecho ciudadano. No se vale quedarse en casa, dejando que otros decidan el destino del país. No se vale justificar la irresponsabilidad con valoraciones subjetivas, esas que han abundado durante toda la campaña.

Hay que ir a ejercer el derecho y el deber de elegir a las autoridades locales. El municipio, como expresión territorial de la democracia, es determinante en las condiciones de desarrollo local. El municipio es la unidad política administrativa primaria del Estado; el municipio se organiza bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la conducción de la sociedad local; el municipio tiene autonomía para darse su propio gobierno; el municipio se encarga de la rectoría y gerencia del bien común local; el municipio coordina con las políticas y actuaciones nacionales.

Las autoridades locales que se va a elegir tienen funciones clave. Planifican y presupuestan; promueven la participación y la equidad de género; promueven el desarrollo social y el económico local; regulan las actividades económicas y el uso de los espacios públicos; prestan servicios municipales como la recolección, tratamiento y disposición final de basura, la administración de los cementerios municipales, el barrido de las calles, la nomenclatura y el ornato del municipio; administran el servicio de policía municipal; actualizan el registro familiar y también autorizan y fiscalizan las parcelaciones y urbanizaciones.

Los gobiernos municipales son pluralistas, lo cual garantiza la democracia representativa, la fiscalización y la continuidad en la gestión. Dos exigencias tienen los candidatos: ser mayor de 21 años y ser originarios o vecinos del municipio. Hay suficientes razones para salir a votar por los gobernantes locales. De ellos depende que el municipio sea competitivo, de ellos depende el orden, el bienestar y la calidad en los servicios. No se quede en casa.

En la Asamblea Legislativa hay 84 diputados. Cada departamento tiene asignado un número determinado considerando la población. Hay que repetirlo. Hay 6 con 3 diputados; 2 con 4 diputados; 1 con 5; 2 con 6; 1 con 7; 1 con 10; y 1 con 24. Antes de llegar a las urnas, confirme el número de diputados de su departamento. Identifique el partido que no le genera escozor y marque uno o dos rostros. El voto es libre, directo y secreto. Cierto. Pero hay que asegurar que por nada le impugnen el voto. Hay que protegerlo para que sea válido.

La democracia exige pluralismo. Y el pluralismo lo aseguran los partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos. Y, no hay partidos políticos, sin democracia. Nuestro sistema de conteo electoral favorece la representación de los partidos pequeños. En las elecciones 2018, 47 diputados (56 %) fueron elegidos por cocientes y 37 (44 %) por residuos. Los partidos pequeños se favorecieron con residuos: el 82 % de los diputados de GANA fueron residuos; el 71 % de los diputados de PCN fueron residuos; el 67 % de los del PDC fueron residuos. No puede pensarse en automático trasladando el porcentaje de simpatía partidaria registrado en las encuestas, al número de curules. No es automático.

El sistema de conteo de votos válidos se ha modernizado. Las JRV tendrán más facilidad para levantar las actas, en donde su voto responsable debe quedar registrado. Es poco responsable hablar de fraude. El miedo y la desconfianza que desde el Ejecutivo quiere imponerse es parte de la estrategia para el control del Estado.