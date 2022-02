Audio

No podemos funcionar sin Spanglish

El inglés del nuevo milenio se ha calado en nuestro vocablo. Hoy en día no salimos a correr a la calle, hacemos running en el gym. Las chicas no eligen un vestido para el happy hour, lucen un outfit, y por supuesto se toman un selfie en lo que su nuevo novio descifra su location.

No podemos vivir sin wifi. Seríamos loosers sin nuestros smartphones y laptops, ¡dejaríamos de ser cool o trendy! Nos refrescamos con una bebida light; nos desestresamos con unas birrias o tequila shots; consumimos productos eco-friendly; no tenemos audífonos, tenemos headphones, y más vale que sean wireless.

El Spanglish ha conquistado nuestras lenguas. ¿Dígame si no? En algunos casos estas palabras no tienen un término equivalente en español, pero en la mayoría, preferimos usar el anglicismo.

También ha conquistado el mundo laboral; para muestra, la industria publicitaria. Take a look:

La gestación de una idea inicia desde el brief de un cliente. Seguido de un briefing a todas las destrezas a cargo de que nazca la idea, y se posicione en el top of mind del consumidor.

Inician los brainstorming, en busca de un insight para la dirección e inspiración creativa. Entre más poderoso el insight mayor potencial de un Big Idea, necesaria para lograr share of mind y share of wallet del target.

Para que el cliente compre la idea, ayuda mucho: 1) un buen storytelling; 2) que transmita con claridad el USP (Unique Sales Proposition); 3) un fuerte call for action y 4) poder contarla en un one pager (la simpleza es belleza).

¡Vendida! El cliente, fascinado. Momento, hagamos un focus group y, ya con el feedback del consumer, le sacamos filo a la idea para que impacte en diferentes touchpoints. Varios coffee breaks, junkfood y happy hours a la vista.

Es hora de que entre a batear el media planner, trabajando one to one con el social media manager. A pensar en el evento de lanzamiento, tarea de Brand Activation; a armar el PR strategy (ahora Influence Relationship Management), seleccionando a los influencers, con más followers, en busca de likes, comments y shares.

Acción también en el home office del community manager (ahora social media executive), quien se pone de acuerdo con el digital media planner, le pone coco al calendario de contenido, y reza para que el art director termine todo el OOH (Out Of Home), para que el brand manager pueda presentar con key visuals.

Paralelo, a cotizar el audiovisual content, y ponerle coco al casting, al location, al tone of voice y al jingle.

Ready, Set GO! ¡La idea en todos lados! Más vale pegarle a los KPI (Key Performance Indicators); que el nivel de engagement sea above average, el ad recall estratosférico, y que le metan budget para implementar las etapas de awareness, consideration y action del strategy.

Tanto ha cambiado desde los tiempos de Sterling Cooper, Madison Avenue New York. "You would shit in your pants, Mad Men", la lorita en nivel 1 Open English.

He dicho. Le garantizo que sea cual sea su ocupación, oficio o partido político, que el spanglish ha conquistado su lengua. Es que no suena igual en español: Hoy en día corremos en el gimnasio. Las chicas eligen un conjunto para la hora feliz, y se toman una auto foto en lo que su nuevo novio descifra su ubicación.

¿Veá que no podemos funcionar sin Spanglish?

"SEE YOU LATER, ALLIGATOR", cantan Bill Haley y desde el patio "AFTER A’WHILE CROCODILE".

Mejor cantá La Cucaracha, lorita.