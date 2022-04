Dice el presidente que hay 70,000 pandilleros en el país, todos responsables del alza de los homicidios. Dice el presidente que tiene a 16,000 pandilleros en las cárceles y que por el alza en los homicidios, tendrán derechos reducidos en alimentación y en descanso. Dice el presidente que durante los últimos cinco días han detenido, sin derecho a defensa, a dos mil "delincuentes", responsables del alza de homicidios en la última semana, y también dice el presidente que los organismos internacionales que defienden los derechos humanos pueden llevarse a los 70,000 pandilleros que tienen en jaque al gabinete de seguridad y al gobierno entero. Estas declaraciones demuestran que ya no pueden con ellos. Por más que hagan y declaren, no pueden con ellos. Por más YAGU que traigan, no pueden con ellos.

¿Qué demuestran las medidas arbitrarias solicitadas por el presidente y aprobadas de manera exprés en la Asamblea Legislativa? Que el Plan de Control Territorial (PCT), en su cuarta fase desde julio de 2021, tiene mucha propaganda y pocos resultados. Que los millonarios fondos asignados al PCT (busqué, tal como lo anuncian en la página web, el monto ejecutado y no lo registran) no han tenido los resultados esperados. En síntesis, con las cuatro fases, PCT no logra la recuperación de los territorios por más préstamos internacionales y por más efectivos militares que contraten.

En la cuarta fase el gobierno anunció "mantener una estrategia de combate frontal contra grupos delincuenciales", "fortalecer su capacidad de control territorial con la incorporación de 1,400 soldados a partir de enero 2022 e incorporar trimestralmente una cantidad similar", y se comprometieron a "rigurosos filtros de selección para garantizar que no ingresan personas con vínculos con las pandillas". A esta altura, seguramente ni las autoridades creen en la eficacia de sus filtros. A esta altura seguramente toman conciencia que duermen con el enemigo. La gente común y corriente no presenta denuncias porque tiene certeza de la infiltración que hay en las instituciones formalmente comprometidas con la seguridad y la justicia.

En noviembre de 2021 anunciaron 27,095 capturas, dos mil más con relación a 2020 dijeron, y muchas, muchas más que las registradas en gobiernos anteriores. Dijeron que el 66 % de los capturados estaban vinculados con las pandillas. Y dijeron que a partir de julio, con la "fase de incursión" desarrollarían operativos para detener a miembros de grupos de pandillas con órdenes de captura por distintos delitos. Con la fase de incursión, anunciaron una disminución de homicidios con relación a 2020 y "el fortalecimiento de la confianza de la población en la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno". Cuatro meses después de estas declaraciones decretan estado de excepción para detener alrededor de 2,000 personas sin derecho de defensa. Tienen sitiadas colonias enteras y a toda persona, atentando contra sus derechos constitucionales, miran sospechosos y los tratan como criminales. Las autoridades ya no pueden con ellos.

A cuatro meses de estas declaraciones, la única seguridad que tenemos es que han violentado nuestros derechos quitando garantías constitucionales. A pesar de que la Fuerza Armada (FAES), en contra de su mandato legal, tiene asignado al 60 % de su personal al Plan de Control Territorial, los delincuentes, que según declaraciones del presidente podrían estimarse en 100,000, tienen en jaque al PCT y al gobierno. Y peor, el gobierno por 100,000 que dicen que están en las calles, por 16,000 que están en las cárceles y por los casi 2,000 que los tienen en bartolinas sin derecho a defensa, tienen en jaque a toda la población. No pueden con ellos.

Dice el gobierno actual que "los gobiernos anteriores nunca crearon políticas concretas para erradicar de manera contundente la violencia". La política del actual gobierno es la restricción generalizada de los derechos fundamentales, la discrecionalidad, la arbitrariedad y el abuso de autoridad. A pesar de los $1,501 millones gastados en administración de justicia y seguridad ciudadana el año recién pasado y del poder total que la presidencia tiene sobre todos los órganos del Estado, simple y sencillamente demuestran que no pueden con ellos.