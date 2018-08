No pueden seguir como si nada pasa

Nuestra Constitución señala que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un período de 9 años, y que se renovará por terceras partes, cada tres años. Es por ello que los magistrados que resultaron electos en 2009, cesaron en sus funciones el día 15 de julio.

Como es obvio, el día 16 de julio debían tomar posesión los nuevos magistrados. Al respecto, la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, establece que los diputados deberán proceder a elegir a los magistrados, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de toma de posesión de los que deban ejercer el cargo para el período inmediato siguiente al de los magistrados salientes. En otras palabras, los diputados tendrían que haber elegido magistrados, a más tardar el día 1º de julio.

Nuestra jurisprudencia constitucional ha reafirmado la importancia de cumplir con los plazos, sobre todo cuando se trata de las atribuciones otorgadas para la elección de funcionarios. La Sala de lo Constitucional ha enfatizado la obligación del Órgano Legislativo de elegir a los funcionarios en tiempo, aclarando que esto significa que debe cumplirse inmediatamente después de finalizado el período de funciones del titular que le antecede.

La Sala ha agregado que no constituye justificación suficiente - de la omisión de dar cumplimiento a esta obligación - la existencia de procesos de negociación política, ya que no pueden anteponerse intereses partidarios al cumplimiento irrestricto de la Constitución y la regularidad funcional de las instituciones.

El retraso en elegir funcionarios se ha venido convirtiendo en algo que ya parece natural y que incluso algunos diputados hasta se atreven a darlo por sentado. Cuando en 2015 tuvimos también retrasos en la elección de magistrados, hicimos ver que los diputados olvidaban que estamos en presencia de un acto antijurídico al no elegir magistrados.

Les recordamos, como ahora, que nuestra jurisprudencia constitucional ya ha dejado claro que cuando una persona es víctima de un daño antijurídico por parte del Estado, queda a su opción si demanda al funcionario por vulneración de sus derechos constitucionales o al Estado por una lesión sufrida en ocasión del funcionamiento de la administración. En este último caso, si resulta condenado el Estado, pero existió dolo o culpa en la actuación del o de los funcionarios involucrados, el primero puede incoar contra los segundos un proceso para el reembolso.

Dicho de la manera más sencilla posible, existe una responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos.

No solo eso. Los diputados insisten en mantener en secreto los criterios que dicen haber ocupado para intercambiar las listas de los candidatos elegibles. Salvo el caso del diputado no partidario, seguimos sin conocer los supuestos baremos existentes. Entiendan que nada justifica que se reserven para sí mismos esa información, sobre todo cuando públicamente se han comprometido a desarrollar una elección transparente.

Diputados: no pueden seguir como si nada pasa al no elegir a los magistrados y al no divulgar sus criterios de elección. Nosotros ya no vamos a tolerar que conviertan estas dilaciones y omisiones en rutina. Vamos a seguir accionando para generar los remedios correspondientes y los precedentes que aseguren que ustedes lo entiendan de una vez por todas.